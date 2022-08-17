Глава Союза журналистов Кургана ответила про конфликт с властью

Ирина Борисова заявила, что курганский Союз журналистов ни с кем не конфликтует Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель курганского Союза журналистов Ирина Борисова заявила, что организация не стремится ни с кем конфликтовать. Об этом она рассказала URA.RU. Ранее источники сообщали, что к работе Союза есть замечания. В частности, к расходованию взносов и президентского гранта.

«Курганский Союз журналистов — это творческое общественное объединение, учрежденным для защиты интересов журналистов области. В уставе организации нет ни слова о стремлении конфликтовать с кем-либо. Наша цель — содействие профессиональной творческой деятельности журналистов», — пояснила Борисова. Она отметила, что информация о работе курганского Союза журналистов размещена на официальном сайте организации и в группе в социальных сетях. Отчет о работе представляют на ежегодных конференциях. На них же представляют результаты проверок финансовой деятельности.

«Социальный проект „Целина в исторической памяти России и Казахстана“, реализованный Курганским союзом журналистов совместно с коллегами из Костанайской области при поддержке Фонда президентских грантов, получил оценку на самом высоком уровне. <…> Вчера финансовый и аналитический отчеты были приняты Фондом без замечаний», — указала Борисова.

Ранее URA.RU писало, что в регионе обостряется конфликт между региональным правительством и местным Союзом журналистов. Источники, близкие к сфере массмедиа, сообщали, что нынешний руководитель организации не устраивает правительство. В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.