Житель ЯНАО прятал на балконе труп собутыльника

Житель Тарко-Сале зарезал своего собутыльника в ходе ссоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) 56-летний ямалец в ходе распития спиртных напитков зарезал своего собутыльника. Между мужчинами произошла ссора, и один из них нанес другому два удара ножом, сообщили в следственном управлении РФ по ЯНАО.

«По данным следствия, 1 января 2022 года в городе Тарко-Сале 56-летнего мужчину навестил его знакомый. При совместном распитии спиртного между ними возникла ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры ножом нанес 40-летнему гостю два удара в область бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери», — рассказали представители ведомства.

Смерть знакомого 56-летний мужчина обнаружил только на утро и решил спрятать тело на балконе. Днем он рассказал о случившемся своему сыну, который и обратился в правоохранительные органы. Теперь мужчину ждет суд.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ЯНАО отправится в колонию за убийство сожителя. Женщина зарезала его в ходе конфликта во время распития спиртных напитков.