Пермский ТЦ оштрафовали за работу без разрешения

18 августа 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Сумма штрафа составила 250 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Проспект Пермь», застройщика ТЦ «iMALL Эспланада» в Перми, виновным в совершении административного правонарушения. «Проспект Пермь» открыла двери торгового центра зимой 2022 года без разрешения на ввод в эксплуатацию. «Арбитражный суд Пермского края оштрафовал застройщика торгового центра за открытие без разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ)», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». С иском в суд обратилась прокуратура Ленинского района Перми. Представитель «Проспект Пермь» в суде согласилась с тем, что компания совершила ошибку. Но попросила считать нарушение малозначительным и не представляющим опасность. Торговый центр начал работу 12 февраля. В минимущества Пермского края тогда сообщили, что лишь получили от застройщика документы на выдачу разрешения на эксплуатацию, но самого разрешения не выдавали. Прокуратура вынесла представление «Проспект Пермь». В компании опровергали информацию.

Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Проспект Пермь», застройщика ТЦ «iMALL Эспланада» в Перми, виновным в совершении административного правонарушения. «Проспект Пермь» открыла двери торгового центра зимой 2022 года без разрешения на ввод в эксплуатацию. «Арбитражный суд Пермского края оштрафовал застройщика торгового центра за открытие без разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ)», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». С иском в суд обратилась прокуратура Ленинского района Перми. Представитель «Проспект Пермь» в суде согласилась с тем, что компания совершила ошибку. Но попросила считать нарушение малозначительным и не представляющим опасность. Торговый центр начал работу 12 февраля. В минимущества Пермского края тогда сообщили, что лишь получили от застройщика документы на выдачу разрешения на эксплуатацию, но самого разрешения не выдавали. Прокуратура вынесла представление «Проспект Пермь». В компании опровергали информацию.