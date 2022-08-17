17 августа 2022

Пермский ТЦ оштрафовали за работу без разрешения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ложное минирование ТЦ Эспланада. Пермь, тц эспланада пермь, ложное минирование
Сумма штрафа составила 250 тысяч рублей Фото:

Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Проспект Пермь», застройщика ТЦ «iMALL Эспланада» в Перми, виновным в совершении административного правонарушения. «Проспект Пермь» открыла двери торгового центра зимой 2022 года без разрешения на ввод в эксплуатацию.

«Арбитражный суд Пермского края оштрафовал застройщика торгового центра за открытие без разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ)», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». С иском в суд обратилась прокуратура Ленинского района Перми.

Представитель «Проспект Пермь» в суде согласилась с тем, что компания совершила ошибку. Но попросила считать нарушение малозначительным и не представляющим опасность.

Торговый центр начал работу 12 февраля. В минимущества Пермского края тогда сообщили, что лишь получили от застройщика документы на выдачу разрешения на эксплуатацию, но самого разрешения не выдавали. Прокуратура вынесла представление «Проспект Пермь». В компании опровергали информацию.

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Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Проспект Пермь», застройщика ТЦ «iMALL Эспланада» в Перми, виновным в совершении административного правонарушения. «Проспект Пермь» открыла двери торгового центра зимой 2022 года без разрешения на ввод в эксплуатацию. «Арбитражный суд Пермского края оштрафовал застройщика торгового центра за открытие без разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ)», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». С иском в суд обратилась прокуратура Ленинского района Перми. Представитель «Проспект Пермь» в суде согласилась с тем, что компания совершила ошибку. Но попросила считать нарушение малозначительным и не представляющим опасность. Торговый центр начал работу 12 февраля. В минимущества Пермского края тогда сообщили, что лишь получили от застройщика документы на выдачу разрешения на эксплуатацию, но самого разрешения не выдавали. Прокуратура вынесла представление «Проспект Пермь». В компании опровергали информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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