В Пермском крае резко увеличилось производство молока

18 августа 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Пермские аграрии резко увеличили объемы производства молока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сельхозпредприятия Пермского края резко увеличили производство молока. За первое полугодие 2022 года прирост в отрасли составил почти 5%. Об этом сегодня на круглом столе, посвященном развитию агропромышленного комплекса, сообщил глава регионального минсельхоза Павел Носков. «У нас произошло увеличение производства молока около 5%. Если изначально мы просубсидировали получение 410 тысяч тонн, то получаем, с приростом, примерно 429 тысяч тонн продукции», — сказал министр. По его словам, в этом году в Прикамье также ожидается повышение урожайности. Окончательные итоги по приросту в краевом минсельхозе подведут после завершения сезона уборки. Среди мер поддержки аграриев властями Носков назвал субсидирование 30% сельхозтехники, приобретенной в лизинг. В 2022 году количество техники, взятой в лизинг у компаний, предоставляющих эту услугу, увеличилось в 2-2,5 раза, что говорит об активизации пермских сельхозпроизводителей. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают устроиться на работу в одно из крупнейших сельхозпредприятий края. При этом молодым специалистам обещают помочь в получении стимулирующей выплаты в 100 тысяч рублей.

Сельхозпредприятия Пермского края резко увеличили производство молока. За первое полугодие 2022 года прирост в отрасли составил почти 5%. Об этом сегодня на круглом столе, посвященном развитию агропромышленного комплекса, сообщил глава регионального минсельхоза Павел Носков. «У нас произошло увеличение производства молока около 5%. Если изначально мы просубсидировали получение 410 тысяч тонн, то получаем, с приростом, примерно 429 тысяч тонн продукции», — сказал министр. По его словам, в этом году в Прикамье также ожидается повышение урожайности. Окончательные итоги по приросту в краевом минсельхозе подведут после завершения сезона уборки. Среди мер поддержки аграриев властями Носков назвал субсидирование 30% сельхозтехники, приобретенной в лизинг. В 2022 году количество техники, взятой в лизинг у компаний, предоставляющих эту услугу, увеличилось в 2-2,5 раза, что говорит об активизации пермских сельхозпроизводителей. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают устроиться на работу в одно из крупнейших сельхозпредприятий края. При этом молодым специалистам обещают помочь в получении стимулирующей выплаты в 100 тысяч рублей.