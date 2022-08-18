Иммунолог Крючков: в конце сентября РФ ждет большая волна COVID

18 августа 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Осенняя волна коронавируса будет сопоставима с зимней омикро-волной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В конце сентября в России начнется большая волна COVID-19, которая будет намного сильней нынешнего подъема заболеваемости. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Осенняя волна будет заметно больше, чем нынешняя волна. Если ничего не изменится, то она будет меньше, чем зимняя омикрон-волна, но сопоставима. Будет выше раза в 2-3 выше, чем нынешняя. Сейчас волна будет где-то до 50 тысяч, но надо учитывать, что будет недооценка по выявленным случаям еще больше, чем зимой», — заявил Николай Крючков. «Возможно, что в Москве и Санкт-Петербурге максимум уже прошли, а по регионам нет. В целом, по России уже эту неделю будут максимум по это волне, потом медленная стабилизация. Дальше либо плато, либо спад вниз, но не большой. А со второй половины сентября начнется выраженный всплеск. В начале средний, потом темпы увеличатся. Ускорение процесса будет к октябрю», — добавил Крючков. По мнению Крючкова, сила осенней волны будет зависеть от того, какая сублиния «Омикрона» будет преобладать. «Уже появился BA.4.6, который сейчас многим видится как следующий, доминирующий после BA.5. Они будут делить пальму первенства. Но свойств BA.4.6 мы не знаем, но смысл в том, что, скорее всего, некий микс BA.4.6 и BA.5. Может быть, какую-то роль сыграет „Кентавр“», — отметил иммунолог. 18 августа оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в России было выявлено 35 809 случаев заражения. За два дня это показатель вырос примерно на треть. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов в беседе с URA.RU ранее выразил мнение, что повышение уровня заболеваемости должно привести к возвращению масочного режима и вакцинации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце сентября в России начнется большая волна COVID-19, которая будет намного сильней нынешнего подъема заболеваемости. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Осенняя волна будет заметно больше, чем нынешняя волна. Если ничего не изменится, то она будет меньше, чем зимняя омикрон-волна, но сопоставима. Будет выше раза в 2-3 выше, чем нынешняя. Сейчас волна будет где-то до 50 тысяч, но надо учитывать, что будет недооценка по выявленным случаям еще больше, чем зимой», — заявил Николай Крючков. «Возможно, что в Москве и Санкт-Петербурге максимум уже прошли, а по регионам нет. В целом, по России уже эту неделю будут максимум по это волне, потом медленная стабилизация. Дальше либо плато, либо спад вниз, но не большой. А со второй половины сентября начнется выраженный всплеск. В начале средний, потом темпы увеличатся. Ускорение процесса будет к октябрю», — добавил Крючков. По мнению Крючкова, сила осенней волны будет зависеть от того, какая сублиния «Омикрона» будет преобладать. «Уже появился BA.4.6, который сейчас многим видится как следующий, доминирующий после BA.5. Они будут делить пальму первенства. Но свойств BA.4.6 мы не знаем, но смысл в том, что, скорее всего, некий микс BA.4.6 и BA.5. Может быть, какую-то роль сыграет „Кентавр“», — отметил иммунолог. 18 августа оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в России было выявлено 35 809 случаев заражения. За два дня это показатель вырос примерно на треть. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов в беседе с URA.RU ранее выразил мнение, что повышение уровня заболеваемости должно привести к возвращению масочного режима и вакцинации.