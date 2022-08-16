Профессор Чуланов: маски и вакцинация должны вернуться в РФ

Уровень заболеваемости коронавирусом во всем мире, включая Россию, растет, поэтому существует необходимость вернуться к защитным маскам и в обязательном порядке ревакцинироваться. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов, комментируя рекомендации министра здравоохранения Михаил Мурашко носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
«Если мы посмотрим на данные по заболеваемости COVID-19, то нетрудно будет заметить, что практически во всем мире мы наблюдаем такую негативную тенденцию. Подъем заболеваемости наблюдается и в США, многих странах Европы и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И у нас в стране мы это тоже видим. Несмотря на то, что заболевание, которое вызывается „Омикроном“ и его подвариантами протекает обычно в легкой форме, риск тяжелого течения сохраняется. Важной мерой профилактики и заражения и развития заболевания является масочный режим», — сказал Владимир Чуланов.
Профессор подчеркнул, что помимо барьерной защиты нужно снизить риск тяжелого течения болезни. «Нужно не забывать о специфической профилактике, а именно ревакцинации раз в полгода. Вакцина, которую мы используем, многократно доказала на массовых исследованиях, что риски тяжелого течения у вакцинированных значительно ниже. Особенно стоит поберечься гражданам из групп риска. Это люди с сопутствующими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, с избыточным вестом. Я бы считал правильным носить маски в транспорте, магазинах и других местах скопления людей, использовать маски всем. Так мы снижаем риск передачи инфекции и заботимся о себе и окружающих», — добавил эксперт.
Внештатный специалист Минздрава РФ подчеркнул, что пока не известно, как точно будет продолжаться пандемия. «Пока мы наблюдаем начало роста и не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Во многом все будет зависеть от нас с вами. Насколько мы ответственно подойдем к тем рекомендациям, которое дает Министерство здравоохранения. Риски неблагоприятных исходов будут ниже, если мы ревакцинируемся», — сообщил Чуланов.
Глава российского Минздрава отметил подъем заболеваемости коронавирусом в стране. В связи с этим он призвал пройти вакцинацию и носить маски в общественных местах. По рекомендации Роспотребнадзора, масочный режим нужно вернуть в регионы в которых недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.
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Уровень заболеваемости коронавирусом во всем мире, включая Россию, растет, поэтому существует необходимость вернуться к защитным маскам и в обязательном порядке ревакцинироваться. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов, комментируя рекомендации министра здравоохранения Михаил Мурашко носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. «Если мы посмотрим на данные по заболеваемости COVID-19, то нетрудно будет заметить, что практически во всем мире мы наблюдаем такую негативную тенденцию. Подъем заболеваемости наблюдается и в США, многих странах Европы и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И у нас в стране мы это тоже видим. Несмотря на то, что заболевание, которое вызывается „Омикроном“ и его подвариантами протекает обычно в легкой форме, риск тяжелого течения сохраняется. Важной мерой профилактики и заражения и развития заболевания является масочный режим», — сказал Владимир Чуланов. Профессор подчеркнул, что помимо барьерной защиты нужно снизить риск тяжелого течения болезни. «Нужно не забывать о специфической профилактике, а именно ревакцинации раз в полгода. Вакцина, которую мы используем, многократно доказала на массовых исследованиях, что риски тяжелого течения у вакцинированных значительно ниже. Особенно стоит поберечься гражданам из групп риска. Это люди с сопутствующими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, с избыточным вестом. Я бы считал правильным носить маски в транспорте, магазинах и других местах скопления людей, использовать маски всем. Так мы снижаем риск передачи инфекции и заботимся о себе и окружающих», — добавил эксперт. Внештатный специалист Минздрава РФ подчеркнул, что пока не известно, как точно будет продолжаться пандемия. «Пока мы наблюдаем начало роста и не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Во многом все будет зависеть от нас с вами. Насколько мы ответственно подойдем к тем рекомендациям, которое дает Министерство здравоохранения. Риски неблагоприятных исходов будут ниже, если мы ревакцинируемся», — сообщил Чуланов. Глава российского Минздрава отметил подъем заболеваемости коронавирусом в стране. В связи с этим он призвал пройти вакцинацию и носить маски в общественных местах. По рекомендации Роспотребнадзора, масочный режим нужно вернуть в регионы в которых недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.