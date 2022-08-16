Профессор Чуланов: маски и вакцинация должны вернуться в РФ

16 августа 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Зараженные «Омикроном» чаще болеют легкой формой COVID, сказал Владимир Чуланов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уровень заболеваемости коронавирусом во всем мире, включая Россию, растет, поэтому существует необходимость вернуться к защитным маскам и в обязательном порядке ревакцинироваться. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов, комментируя рекомендации министра здравоохранения Михаил Мурашко носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. «Если мы посмотрим на данные по заболеваемости COVID-19, то нетрудно будет заметить, что практически во всем мире мы наблюдаем такую негативную тенденцию. Подъем заболеваемости наблюдается и в США, многих странах Европы и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И у нас в стране мы это тоже видим. Несмотря на то, что заболевание, которое вызывается „Омикроном“ и его подвариантами протекает обычно в легкой форме, риск тяжелого течения сохраняется. Важной мерой профилактики и заражения и развития заболевания является масочный режим», — сказал Владимир Чуланов. Профессор подчеркнул, что помимо барьерной защиты нужно снизить риск тяжелого течения болезни. «Нужно не забывать о специфической профилактике, а именно ревакцинации раз в полгода. Вакцина, которую мы используем, многократно доказала на массовых исследованиях, что риски тяжелого течения у вакцинированных значительно ниже. Особенно стоит поберечься гражданам из групп риска. Это люди с сопутствующими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, с избыточным вестом. Я бы считал правильным носить маски в транспорте, магазинах и других местах скопления людей, использовать маски всем. Так мы снижаем риск передачи инфекции и заботимся о себе и окружающих», — добавил эксперт. Внештатный специалист Минздрава РФ подчеркнул, что пока не известно, как точно будет продолжаться пандемия. «Пока мы наблюдаем начало роста и не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Во многом все будет зависеть от нас с вами. Насколько мы ответственно подойдем к тем рекомендациям, которое дает Министерство здравоохранения. Риски неблагоприятных исходов будут ниже, если мы ревакцинируемся», — сообщил Чуланов. Глава российского Минздрава отметил подъем заболеваемости коронавирусом в стране. В связи с этим он призвал пройти вакцинацию и носить маски в общественных местах. По рекомендации Роспотребнадзора, масочный режим нужно вернуть в регионы в которых недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уровень заболеваемости коронавирусом во всем мире, включая Россию, растет, поэтому существует необходимость вернуться к защитным маскам и в обязательном порядке ревакцинироваться. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов, комментируя рекомендации министра здравоохранения Михаил Мурашко носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. «Если мы посмотрим на данные по заболеваемости COVID-19, то нетрудно будет заметить, что практически во всем мире мы наблюдаем такую негативную тенденцию. Подъем заболеваемости наблюдается и в США, многих странах Европы и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И у нас в стране мы это тоже видим. Несмотря на то, что заболевание, которое вызывается „Омикроном“ и его подвариантами протекает обычно в легкой форме, риск тяжелого течения сохраняется. Важной мерой профилактики и заражения и развития заболевания является масочный режим», — сказал Владимир Чуланов. Профессор подчеркнул, что помимо барьерной защиты нужно снизить риск тяжелого течения болезни. «Нужно не забывать о специфической профилактике, а именно ревакцинации раз в полгода. Вакцина, которую мы используем, многократно доказала на массовых исследованиях, что риски тяжелого течения у вакцинированных значительно ниже. Особенно стоит поберечься гражданам из групп риска. Это люди с сопутствующими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, с избыточным вестом. Я бы считал правильным носить маски в транспорте, магазинах и других местах скопления людей, использовать маски всем. Так мы снижаем риск передачи инфекции и заботимся о себе и окружающих», — добавил эксперт. Внештатный специалист Минздрава РФ подчеркнул, что пока не известно, как точно будет продолжаться пандемия. «Пока мы наблюдаем начало роста и не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Во многом все будет зависеть от нас с вами. Насколько мы ответственно подойдем к тем рекомендациям, которое дает Министерство здравоохранения. Риски неблагоприятных исходов будут ниже, если мы ревакцинируемся», — сообщил Чуланов. Глава российского Минздрава отметил подъем заболеваемости коронавирусом в стране. В связи с этим он призвал пройти вакцинацию и носить маски в общественных местах. По рекомендации Роспотребнадзора, масочный режим нужно вернуть в регионы в которых недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.