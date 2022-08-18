В Екатеринбурге автомобиль снес девочку на самокате. Видео

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат
Девочка ехала на самокате по пешеходному переходу Фото:

Свердловчанин на автомобиле Hyundai Accent сбил 16-летнюю девочку в Академическом районе Екатеринбурга, которая переезжала пешеходный переход на самокате. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля Hyundai Accent допустил столкновение с электросамокатом под управлением несовершеннолетней», — сообщили в ведомстве. В момент столкновения девочка переезжала пешеходный переход, но светофоры не работали.

Девочку отвезли в больницу. Врачи диагностировали только ссадины запястий и бедра, поэтому ее отпустили домой. Полицейские выяснили, что самокат относится к категории мопедов, и девочка не имела права управлять им. Ее мама объяснила, что ребенок взял самокат без спроса.

Ранее в Екатеринбурге водитель сбил 10-летнего мальчика на самокате. Он переезжал дорогу на красный сигнал светофора.

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Свердловчанин на автомобиле Hyundai Accent сбил 16-летнюю девочку в Академическом районе Екатеринбурга, которая переезжала пешеходный переход на самокате. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды Екатеринбурга. «Водитель автомобиля Hyundai Accent допустил столкновение с электросамокатом под управлением несовершеннолетней», — сообщили в ведомстве. В момент столкновения девочка переезжала пешеходный переход, но светофоры не работали. Девочку отвезли в больницу. Врачи диагностировали только ссадины запястий и бедра, поэтому ее отпустили домой. Полицейские выяснили, что самокат относится к категории мопедов, и девочка не имела права управлять им. Ее мама объяснила, что ребенок взял самокат без спроса. Ранее в Екатеринбурге водитель сбил 10-летнего мальчика на самокате. Он переезжал дорогу на красный сигнал светофора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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