Девочка ехала на самокате по пешеходному переходу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчанин на автомобиле Hyundai Accent сбил 16-летнюю девочку в Академическом районе Екатеринбурга, которая переезжала пешеходный переход на самокате. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля Hyundai Accent допустил столкновение с электросамокатом под управлением несовершеннолетней», — сообщили в ведомстве. В момент столкновения девочка переезжала пешеходный переход, но светофоры не работали.

Девочку отвезли в больницу. Врачи диагностировали только ссадины запястий и бедра, поэтому ее отпустили домой. Полицейские выяснили, что самокат относится к категории мопедов, и девочка не имела права управлять им. Ее мама объяснила, что ребенок взял самокат без спроса.

Ранее в Екатеринбурге водитель сбил 10-летнего мальчика на самокате. Он переезжал дорогу на красный сигнал светофора.