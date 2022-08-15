10-летний мальчик переезжал дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель «Пежо» сбил 10-летнего мальчика на самокате, который переезжал светофор на красный свет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель машины „Пежо Партнер“, двигаясь по улице Большакова при повороте направо, на улицу Серова, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик, с различными травмами он доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Водителем оказался 60-летний мужчина, имеющий стаж вождения 22 года. Он пояснил полицейским, что начал движение на зеленый свет и ребенок резко выехал на дорогу, столкновения избежать не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сбил 15-летнюю девочку, ехавшую на самокате по краю дороги. Также агентство рассказывало, что водитель легковушки врезался в двух подростков, двигавшихся на одном самокате.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу