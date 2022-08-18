Шойгу строго спросил с оборонщиков Екатеринбурга

Перед тем, как приехать на «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 12 августа посетил конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге. Хотя министерство об этом журналистам не рассказывало. Как сообщил URA.RU гендиректор МЗиК Николай Клейн, совещание с участием Шойгу в «Новаторе» длилось час.
«Он [Шойгу 12 августа] был на нашей территории, в „Новаторе“ проводил совещание. [Сколько оно длилось?] Час», — поделился Клейн. Отвечая на вопрос корреспондента, остался ли Шойгу доволен увиденным на заводе, промышленник отметил: «Он [Шойгу] был строгий. Но на все поставленные вопросы министр получил ответ». От более подробного комментария Клейн воздержался, ссылаясь на гостайну.
В списке продукции, которую производит МЗиК, — зенитно-ракетные системы «С-300В» и «БУК-M1». «Новатор» же выпускает зенитные орудия, ракеты «воздух-воздух», крылатые ракеты, ракетные комплексы «Вьюга», «Ветер», «Водопад», противолодочные ракеты, самоходные пусковые установки и метеорологические ракеты. Оба предприятия входят в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».
12 августа URA.RU со ссылкой на военных экспертов сообщало, что приезд Шойгу на УВЗ может быть свидетельством корректировки гособоронзаказа. Собеседники агентства связывали это с поставками Западом вооружения на Украину, где РФ с 24 февраля проводит спецоперацию.
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Перед тем, как приехать на «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 12 августа посетил конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге. Хотя министерство об этом журналистам не рассказывало. Как сообщил URA.RU гендиректор МЗиК Николай Клейн, совещание с участием Шойгу в «Новаторе» длилось час. «Он [Шойгу 12 августа] был на нашей территории, в „Новаторе“ проводил совещание. [Сколько оно длилось?] Час», — поделился Клейн. Отвечая на вопрос корреспондента, остался ли Шойгу доволен увиденным на заводе, промышленник отметил: «Он [Шойгу] был строгий. Но на все поставленные вопросы министр получил ответ». От более подробного комментария Клейн воздержался, ссылаясь на гостайну. В списке продукции, которую производит МЗиК, — зенитно-ракетные системы «С-300В» и «БУК-M1». «Новатор» же выпускает зенитные орудия, ракеты «воздух-воздух», крылатые ракеты, ракетные комплексы «Вьюга», «Ветер», «Водопад», противолодочные ракеты, самоходные пусковые установки и метеорологические ракеты. Оба предприятия входят в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“». 12 августа URA.RU со ссылкой на военных экспертов сообщало, что приезд Шойгу на УВЗ может быть свидетельством корректировки гособоронзаказа. Собеседники агентства связывали это с поставками Западом вооружения на Украину, где РФ с 24 февраля проводит спецоперацию.