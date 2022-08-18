Шойгу строго спросил с оборонщиков Екатеринбурга

Детали визита Сергея Шойгу в Свердловскую область 12 августа Минобороны держало в тайне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед тем, как приехать на «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 12 августа посетил конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге. Хотя министерство об этом журналистам не рассказывало. Как сообщил URA.RU гендиректор МЗиК Николай Клейн, совещание с участием Шойгу в «Новаторе» длилось час.

«Он [Шойгу 12 августа] был на нашей территории, в „Новаторе“ проводил совещание. [Сколько оно длилось?] Час», — поделился Клейн. Отвечая на вопрос корреспондента, остался ли Шойгу доволен увиденным на заводе, промышленник отметил: «Он [Шойгу] был строгий. Но на все поставленные вопросы министр получил ответ». От более подробного комментария Клейн воздержался, ссылаясь на гостайну.

В списке продукции, которую производит МЗиК, — зенитно-ракетные системы «С-300В» и «БУК-M1». «Новатор» же выпускает зенитные орудия, ракеты «воздух-воздух», крылатые ракеты, ракетные комплексы «Вьюга», «Ветер», «Водопад», противолодочные ракеты, самоходные пусковые установки и метеорологические ракеты. Оба предприятия входят в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».

12 августа URA.RU со ссылкой на военных экспертов сообщало, что приезд Шойгу на УВЗ может быть свидетельством корректировки гособоронзаказа. Собеседники агентства связывали это с поставками Западом вооружения на Украину, где РФ с 24 февраля проводит спецоперацию.