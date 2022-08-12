«Уралвагонзавод» показал Шойгу новейшее оружие и бронетехнику. Видео

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Шойгу прибыл в Свердловскую область 12 августа Фото:

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК. В частности, он побывал на нижнетагильском «Уралвагонзаводе».

«Главе Минобороны показали новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации техники, стоящей на вооружении российской армии. Шойгу также провел рабочие совещания, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа», — передает телеканал «Звезда».

Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует посетить Свердловскую область. Формат его визита будет закрытым, однако известно, что глава Минобороны посетит местные оборонные заводы и проведет встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Источник агентства сообщил, что министр прибыл на завод на военном вертолете.

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК. В частности, он побывал на нижнетагильском «Уралвагонзаводе». «Главе Минобороны показали новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации техники, стоящей на вооружении российской армии. Шойгу также провел рабочие совещания, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа», — передает телеканал «Звезда». Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует посетить Свердловскую область. Формат его визита будет закрытым, однако известно, что глава Минобороны посетит местные оборонные заводы и проведет встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Источник агентства сообщил, что министр прибыл на завод на военном вертолете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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