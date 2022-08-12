Шойгу прибыл в Свердловскую область 12 августа Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК. В частности, он побывал на нижнетагильском «Уралвагонзаводе».

«Главе Минобороны показали новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации техники, стоящей на вооружении российской армии. Шойгу также провел рабочие совещания, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа», — передает телеканал «Звезда».

Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует посетить Свердловскую область. Формат его визита будет закрытым, однако известно, что глава Минобороны посетит местные оборонные заводы и проведет встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Источник агентства сообщил, что министр прибыл на завод на военном вертолете.