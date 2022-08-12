Полковник Жилин: прибыв на УВЗ, Шойгу готовит ответ Западу

Сергей Шойгу 12 августа работает в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Приезд главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в ГК «Ростех») может быть реакцией Москвы на поставку Западом вооружения на Украину, где Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин.

«Я думаю, что Сергей Кужугетович озабочен прежде всего поставками [российской армии современного] вооружения. Поэтому, наверное, разговаривает с руководством „Уралвагонзавода“, чтобы поставляли бронетехнику, активизировали работу [в этом направлении]. Ведь противоположная сторона (Украина — прим. ред.) получает современное оружие, надо же этому как-то противостоять», — предположил Жилин.

Шойгу прилетел в Екатеринбург днем 12 августа. Через несколько часов генерала заметили на площадке «Уралвангонзавода» в Нижнем Тагиле. УВЗ — одно из ключевых предприятий отрасли. В январе 2022 года оно отчитывалось об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В начале августа «Уралвагонзавод» передал армии очередную партию машин: модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные БРЭМ-1М.

В пресс-службе УВЗ пока не раскрывают повестку совещания с участием Шойгу (первого за три года). А ответ пресс-службы Минобороны РФ на запрос URA.RU пока не пришел.

Накануне Шойгу объезжал оборонные предприятия Подмосковья и Тульской области. «Очевидно, вносятся корректировки в гособоронзаказ», — прокомментировал URA.RU поездки Шойгу последних дней член общественного совета при Минобороны РФ, эксперт Игорь Коротченко.

Ранее источник агентства в военной среде рассказывал, что другой целью визита Шойгу в Свердловскую область может быть знакомство с формированием именного добровольческого батальона для отправки на Украину. Создание таких соединений возложено на гражданские власти. Однако встречался ли Шойгу с губернатором Евгением Куйвашевым, пока неизвестно.