Отоларинголог Зайцев: мороженое помогает вылечить ангину

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Лечение ангины мороженым не подойдет в российских условиях Фото:

При ангине мороженое способно воспрепятствовать проникновению инфекции глубоко в ткани, но не следует использовать данный метод лечения, если у человека есть лекарства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«У этого метода есть патогенетическая основа, то есть, медицинская логика. Она заключается в сосудосуживающем эффекте. Спазмируются сосуды, сокращаются и препятствуют проникновению инфекции вглубь ткани. Чтобы закончить эту историю, мороженое можно использовать не как альтернативу, не как баловство, не как основной метод. В нашем случае ангина должна лечиться антибиотиками. Мороженое можно использовать как дополнение, или если человек находится вне цивилизации, когда нет аптек поблизости», — сказал Владимир Зайцев.

При этом, по словам специалиста, лечение ангины мороженым не подойдет в российских условиях. «У нас другой климат. Мы северяне. Мы много живем в холодном времени года. Нам эта методика не подходит», — объяснил отоларинголог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с URA.RU заявила, что фруктовый лед — одно из самых низкокалорийных лакомств. Она отметила, что если мороженое есть не чаще двух раз в неделю, оно не навредит фигуре.

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При ангине мороженое способно воспрепятствовать проникновению инфекции глубоко в ткани, но не следует использовать данный метод лечения, если у человека есть лекарства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «У этого метода есть патогенетическая основа, то есть, медицинская логика. Она заключается в сосудосуживающем эффекте. Спазмируются сосуды, сокращаются и препятствуют проникновению инфекции вглубь ткани. Чтобы закончить эту историю, мороженое можно использовать не как альтернативу, не как баловство, не как основной метод. В нашем случае ангина должна лечиться антибиотиками. Мороженое можно использовать как дополнение, или если человек находится вне цивилизации, когда нет аптек поблизости», — сказал Владимир Зайцев. При этом, по словам специалиста, лечение ангины мороженым не подойдет в российских условиях. «У нас другой климат. Мы северяне. Мы много живем в холодном времени года. Нам эта методика не подходит», — объяснил отоларинголог. Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с URA.RU заявила, что фруктовый лед — одно из самых низкокалорийных лакомств. Она отметила, что если мороженое есть не чаще двух раз в неделю, оно не навредит фигуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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