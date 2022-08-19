Отоларинголог Зайцев: мороженое помогает вылечить ангину

Лечение ангины мороженым не подойдет в российских условиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

При ангине мороженое способно воспрепятствовать проникновению инфекции глубоко в ткани, но не следует использовать данный метод лечения, если у человека есть лекарства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«У этого метода есть патогенетическая основа, то есть, медицинская логика. Она заключается в сосудосуживающем эффекте. Спазмируются сосуды, сокращаются и препятствуют проникновению инфекции вглубь ткани. Чтобы закончить эту историю, мороженое можно использовать не как альтернативу, не как баловство, не как основной метод. В нашем случае ангина должна лечиться антибиотиками. Мороженое можно использовать как дополнение, или если человек находится вне цивилизации, когда нет аптек поблизости», — сказал Владимир Зайцев.

При этом, по словам специалиста, лечение ангины мороженым не подойдет в российских условиях. «У нас другой климат. Мы северяне. Мы много живем в холодном времени года. Нам эта методика не подходит», — объяснил отоларинголог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с URA.RU заявила, что фруктовый лед — одно из самых низкокалорийных лакомств. Она отметила, что если мороженое есть не чаще двух раз в неделю, оно не навредит фигуре.