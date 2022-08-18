Mishka.Travel вернулся в Россию и рассказал пермякам, куда уезжать

18 августа 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

«Парень с головой медведя» опубликовал список мест, куда поехать в путешествие Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский travel-блогер Эльнар Мансуров, тот самый «парень с головой медведя», который в начале этого года сообщал, что навсегда покинет Пермь, вернулся и рассказал, куда поехать в путешествие по стране. Он составил топ-10 мест и поделился ими в своем блоге Mishka.travel. «Дагестан. Якутия (не зимой!), Ленские столбы, например, это же прямо как Усьвинские столбы, только умноженные на 150. Мощь! ХМАО или ЯНАО. Хочу увидеть стада оленей и чумы оленеводов. Безенги. Это ледник на Кавказе, является самым большим из сложных долинных ледников Кавказа, расположен в Кабардино-Балкарии. Есть даже настоящая гигнатская стена изо льда!», — рассказал Эльнар Мансуров в своем блоге. В топе путешественника также обзорные площадки на Эльбрусе, Астраханская область весной, Золотое Кольцо, где, по словам Эльнара, появилось много новых, знаковых и интересных ресторанов, мастерских и отелей. Далее в списке «этнографические поездки с погружением в быт и природу» республик Тыва или Бурятия. Замыкает топ-10 мест для путешествия по России Камчатка, чтобы «постоять у океана на черном пляже с видом на домашние вулканы». Ранее популярный блогер заявлял, что навсегда покидает Пермь вместе с семьей. Блогер рассказал, что его не устраивает местный холодный климат, агрессия окружающих, уровень и качество жизни, а также экология.

Пермский travel-блогер Эльнар Мансуров, тот самый «парень с головой медведя», который в начале этого года сообщал, что навсегда покинет Пермь, вернулся и рассказал, куда поехать в путешествие по стране. Он составил топ-10 мест и поделился ими в своем блоге Mishka.travel. «Дагестан. Якутия (не зимой!), Ленские столбы, например, это же прямо как Усьвинские столбы, только умноженные на 150. Мощь! ХМАО или ЯНАО. Хочу увидеть стада оленей и чумы оленеводов. Безенги. Это ледник на Кавказе, является самым большим из сложных долинных ледников Кавказа, расположен в Кабардино-Балкарии. Есть даже настоящая гигнатская стена изо льда!», — рассказал Эльнар Мансуров в своем блоге. В топе путешественника также обзорные площадки на Эльбрусе, Астраханская область весной, Золотое Кольцо, где, по словам Эльнара, появилось много новых, знаковых и интересных ресторанов, мастерских и отелей. Далее в списке «этнографические поездки с погружением в быт и природу» республик Тыва или Бурятия. Замыкает топ-10 мест для путешествия по России Камчатка, чтобы «постоять у океана на черном пляже с видом на домашние вулканы». Ранее популярный блогер заявлял, что навсегда покидает Пермь вместе с семьей. Блогер рассказал, что его не устраивает местный холодный климат, агрессия окружающих, уровень и качество жизни, а также экология.