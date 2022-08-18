Врач Мышков заявил о серьезных проблемах со здоровьем у Байдена

В организме президента США Джо Байдена вероятно имеется какой-то воспалительный процесс после того, как он переболел коронавирусом. Также на лицо у политика признаки болезни Альцгеймера, предположил анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.
«Перед тем как садиться в кресло, он снимает маску и кашляет — это говорит о том, что у президента есть какой-то воспалительный процесс в трахее, бронхиальном дереве или в легочной ткани», — заявил Геннадий Мышков в беседе с Пятым каналом. Также он отмечает, что признаки болезни Альцгеймера у Джо Байдена «на лицо».
Эксперт предполагает, что американский лидер до сих пор не может справиться с последствиями перенесенного COVID-19. Также он допускает, что болезнь окончательно пошатнула психику Байдена.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Байдена подкосили низкие рейтинги, критика и разлука с женой. Недавно президент США заболел коронавирусом, на прошлой неделе он сдал отрицательный тест на COVID-19. Более половины жителей Америки «обеспокоены» психическим здоровьем президента. Иммунолог Татьяна Шарковская предположила, что Байден болен синдромом Гийена-Барре.
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