Врач Мышков заявил о серьезных проблемах со здоровьем у Байдена

18 августа 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Джо Байден может страдать от болезни Альцгеймера, предположил Геннадий Мышков Фото: Patrick Semansky AP/TASS В организме президента США Джо Байдена вероятно имеется какой-то воспалительный процесс после того, как он переболел коронавирусом. Также на лицо у политика признаки болезни Альцгеймера, предположил анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков. «Перед тем как садиться в кресло, он снимает маску и кашляет — это говорит о том, что у президента есть какой-то воспалительный процесс в трахее, бронхиальном дереве или в легочной ткани», — заявил Геннадий Мышков в беседе с Пятым каналом. Также он отмечает, что признаки болезни Альцгеймера у Джо Байдена «на лицо». Эксперт предполагает, что американский лидер до сих пор не может справиться с последствиями перенесенного COVID-19. Также он допускает, что болезнь окончательно пошатнула психику Байдена. Ранее телеканал CNN сообщил, что Байдена подкосили низкие рейтинги, критика и разлука с женой. Недавно президент США заболел коронавирусом, на прошлой неделе он сдал отрицательный тест на COVID-19. Более половины жителей Америки «обеспокоены» психическим здоровьем президента. Иммунолог Татьяна Шарковская предположила, что Байден болен синдромом Гийена-Барре.

В организме президента США Джо Байдена вероятно имеется какой-то воспалительный процесс после того, как он переболел коронавирусом. Также на лицо у политика признаки болезни Альцгеймера, предположил анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков. «Перед тем как садиться в кресло, он снимает маску и кашляет — это говорит о том, что у президента есть какой-то воспалительный процесс в трахее, бронхиальном дереве или в легочной ткани», — заявил Геннадий Мышков в беседе с Пятым каналом. Также он отмечает, что признаки болезни Альцгеймера у Джо Байдена «на лицо». Эксперт предполагает, что американский лидер до сих пор не может справиться с последствиями перенесенного COVID-19. Также он допускает, что болезнь окончательно пошатнула психику Байдена. Ранее телеканал CNN сообщил, что Байдена подкосили низкие рейтинги, критика и разлука с женой. Недавно президент США заболел коронавирусом, на прошлой неделе он сдал отрицательный тест на COVID-19. Более половины жителей Америки «обеспокоены» психическим здоровьем президента. Иммунолог Татьяна Шарковская предположила, что Байден болен синдромом Гийена-Барре.