Иммунолог Шарковская заявила об общей болезни Байдена и Чубайса

02 августа 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Джо Байден может быть болен синдромом Гийена-Барре из-за своей нервной работы, считает Татьяна Шарковская Фото: Денис Моргунов © URA.RU У президента США Джо Байдена вероятно синдром Гийена-Барре, который был диагностирован у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Татьяна Шарковская. Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс был госпитализирован с синдромом Гийена-Барре. По словам журналистки Ксении Собчак, у него внезапно начали отниматься руки и ноги. По словам Татьяны Шарковской, синдром Гийена-Барре с большой вероятностью может быть обнаружен у Джо Байдена из-за того, что политик находится в довольно преклонном возрасте, когда такие заболевания регистрируются значительно чаще, передает Пятый канал. Также, считает эксперт, такое заболевание у американского лидера могли вызвать вакцинации от коронавируса, гриппа, менингита и герпеса. Также Шарковская предположила, что синдром Гийена-Барре у Байдена могла вызвать его напряженная для его лет работа. «Помимо вакцинации, которая проводилась в столь преклонном возрасте, еще и колоссальное количество психоэмоциональных стрессов — ответственность за мир, за свою страну и так далее. Это, конечно, накладывает отпечаток на здоровье. <…> Поэтому, конечно же, [синдром Гийена-Барре] может развиться», — резюмировала иммунолог. В Кремле госпитализацию Чубайса назвали грустной новостью. Сейчас его состояние улучшилось. У него диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич. По данным газеты Corriere della Sera, Анатолий Чубайс был госпитализирован во время отдыха в Италии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У президента США Джо Байдена вероятно синдром Гийена-Барре, который был диагностирован у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Татьяна Шарковская. Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс был госпитализирован с синдромом Гийена-Барре. По словам журналистки Ксении Собчак, у него внезапно начали отниматься руки и ноги. По словам Татьяны Шарковской, синдром Гийена-Барре с большой вероятностью может быть обнаружен у Джо Байдена из-за того, что политик находится в довольно преклонном возрасте, когда такие заболевания регистрируются значительно чаще, передает Пятый канал. Также, считает эксперт, такое заболевание у американского лидера могли вызвать вакцинации от коронавируса, гриппа, менингита и герпеса. Также Шарковская предположила, что синдром Гийена-Барре у Байдена могла вызвать его напряженная для его лет работа. «Помимо вакцинации, которая проводилась в столь преклонном возрасте, еще и колоссальное количество психоэмоциональных стрессов — ответственность за мир, за свою страну и так далее. Это, конечно, накладывает отпечаток на здоровье. <…> Поэтому, конечно же, [синдром Гийена-Барре] может развиться», — резюмировала иммунолог. В Кремле госпитализацию Чубайса назвали грустной новостью. Сейчас его состояние улучшилось. У него диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич. По данным газеты Corriere della Sera, Анатолий Чубайс был госпитализирован во время отдыха в Италии.