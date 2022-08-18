В РФ назначили срок производства АКПП, ABS и подушек безопасности

Россия начнет производить малые дизельные двигатели, автоматические коробки передач (АКПП), антиблокировочные системы торможения (ABS) и подушки безопасности для автомобилей до 2035 года. Об этом говорится в проекте стратегии российского автопрома.
«Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности», — говорится в стратегии развития российского автопрома до 2035 года, опубликованной на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также отмечается, что российских производителей автокомпонентов будут стимулировать на базе собственных и лицензированных технологий.
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Россия начнет производить малые дизельные двигатели, автоматические коробки передач (АКПП), антиблокировочные системы торможения (ABS) и подушки безопасности для автомобилей до 2035 года. Об этом говорится в проекте стратегии российского автопрома. «Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности», — говорится в стратегии развития российского автопрома до 2035 года, опубликованной на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также отмечается, что российских производителей автокомпонентов будут стимулировать на базе собственных и лицензированных технологий. Бывший российский автомобильный завод французской компании Renault, ушедшей из России, переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о планах по возобновлению производства «Москвича» и «Волги». Также власти РФ собираются простимулировать спрос на отечественные автомобили с помощью специальной льготы.