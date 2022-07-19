19 июля 2022

Россиян освободят от уплаты транспортного налога. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян освободят от транспортного налога при покупке отечественного авто Фото:

В России планируют ввести мораторий на транспортный налог сроком на два-три года при покупке отечественного автомобиля. Соответствующую инициативу парламентариев поддержал Минпромторг. Об этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову.

«Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль. Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — передают «Известия» содержание документа. В письме Мантуров подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. В этом ведомстве изданию также выразили готовность рассмотреть указанное предложение.

Ранее парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ. Также в Госдуме выдвигали идею об освобождении россиян от пени за просрочки по кредитам. В конце марта российских вкладчиков освободили от уплаты НДФЛ с процентных вкладов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах.

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В России планируют ввести мораторий на транспортный налог сроком на два-три года при покупке отечественного автомобиля. Соответствующую инициативу парламентариев поддержал Минпромторг. Об этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову. «Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль. Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — передают «Известия» содержание документа. В письме Мантуров подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. В этом ведомстве изданию также выразили готовность рассмотреть указанное предложение. Ранее парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ. Также в Госдуме выдвигали идею об освобождении россиян от пени за просрочки по кредитам. В конце марта российских вкладчиков освободили от уплаты НДФЛ с процентных вкладов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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