Россиян освободят от уплаты транспортного налога. Условие 20 июля 2022 в 03:37 Размер текста - 17 + Россиян освободят от транспортного налога при покупке отечественного авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России планируют ввести мораторий на транспортный налог сроком на два-три года при покупке отечественного автомобиля. Соответствующую инициативу парламентариев поддержал Минпромторг. Об этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову. «Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль. Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — передают «Известия» содержание документа. В письме Мантуров подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. В этом ведомстве изданию также выразили готовность рассмотреть указанное предложение. Ранее парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ. Также в Госдуме выдвигали идею об освобождении россиян от пени за просрочки по кредитам. В конце марта российских вкладчиков освободили от уплаты НДФЛ с процентных вкладов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В России планируют ввести мораторий на транспортный налог сроком на два-три года при покупке отечественного автомобиля. Соответствующую инициативу парламентариев поддержал Минпромторг. Об этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову. «Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль. Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — передают «Известия» содержание документа. В письме Мантуров подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. В этом ведомстве изданию также выразили готовность рассмотреть указанное предложение. Ранее парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ. Также в Госдуме выдвигали идею об освобождении россиян от пени за просрочки по кредитам. В конце марта российских вкладчиков освободили от уплаты НДФЛ с процентных вкладов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям