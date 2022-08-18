Экономист допустил падение доллара ниже 50 рублей

19 августа 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Если курс доллара будет ниже 50 рублей, то это повлечет сокращение спроса на валюту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс рубля находится под воздействием торгового баланса, поэтому его профицит должен достигнуть определенного размера, тогда доллар может стоить менее 50 рублей. Об этом заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. «В результате мы имеем курс доллара к рублю, который достиг равновесного значения в диапазоне 60-62. Если гипотетически предположить ситуацию, при которой курс USD/RUB опустится ниже 50 рублей, то это подразумевает одновременно два процесса: резкое увеличение валютного предложения и сокращение спроса на валюту», — сказал Шульгин в разговоре с «Прайм». По его словам, в июле был повышенный спрос на валюту среди населения. В июле также началось снижение остатков на банковских счетах физлиц в иностранной валюте на 3 млрд долларов. Шульгин отметил, что это может быть из-за снятия ограничений Центробанка на переводы физлиц за границу. В четверг курс доллара резко упал, валюта опустилась до 59,9 рублей на Мосбирже. Такой показатель был впервые с 8 августа. Курс доллара начал резко расти после начала спецоперации РФ на Украине на фоне введенных санкций. Через несколько месяцев рубль укрепился. Власти РФ заявляли, что национальная валюта излишне крепкая и обсуждается возвращение курса к 80 рублям за доллар.

Курс рубля находится под воздействием торгового баланса, поэтому его профицит должен достигнуть определенного размера, тогда доллар может стоить менее 50 рублей. Об этом заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. «В результате мы имеем курс доллара к рублю, который достиг равновесного значения в диапазоне 60-62. Если гипотетически предположить ситуацию, при которой курс USD/RUB опустится ниже 50 рублей, то это подразумевает одновременно два процесса: резкое увеличение валютного предложения и сокращение спроса на валюту», — сказал Шульгин в разговоре с «Прайм». По его словам, в июле был повышенный спрос на валюту среди населения. В июле также началось снижение остатков на банковских счетах физлиц в иностранной валюте на 3 млрд долларов. Шульгин отметил, что это может быть из-за снятия ограничений Центробанка на переводы физлиц за границу. В четверг курс доллара резко упал, валюта опустилась до 59,9 рублей на Мосбирже. Такой показатель был впервые с 8 августа. Курс доллара начал резко расти после начала спецоперации РФ на Украине на фоне введенных санкций. Через несколько месяцев рубль укрепился. Власти РФ заявляли, что национальная валюта излишне крепкая и обсуждается возвращение курса к 80 рублям за доллар.