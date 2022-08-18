Курс доллара резко упал

Курс доллара впервые с 8 августа опустился ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Курс доллара на Мосбирже составил 59,9550 рублей, падение составило 0,79%. Евро находится на отметке 60,7625 рублей, курс валюты упал на 0,8%. Ранее доллар достигал отметки 60,59 рублей 8 августа.
Курс доллара осенью составит 66-72 рубля, считает руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. Курс доллара будет снижаться из-за падения спроса на эту валюту, цитирует RT руководителя направления аналитики и исследований Accent Capital Елену Михайлову. Рубль начал резко падать после начала спецоперации РФ на Украине, но через несколько месяцев заметно укрепился. Власти РФ в июне заявляли, что рубль слишком крепкий и сообщали о планах вернуть национальную валюту к 80 рублям за доллар.
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