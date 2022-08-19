В Крыму пригрозили Киеву эффектом бумеранга при ударе по острову

Атака Крыма повлечет более сильный ответ РФ, заявили власти полуострова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Попытка агрессии Украины в отношении Крыма повлечет за собой необратимые последствия. Такое заявление сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — сказал Крючков в интервью РИА «Новости». Так он отреагировал на информацию, что США разрешили Украине атаковать Крым с помощью американского оружия.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что в США допустили возможность использования Украиной американского оружия для атаки на Крым, передает Nation News. Это будет считаться «самообороной», сообщило СМИ. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что американское вооружение могут использовать для нападения на Крым.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим, США и другие западные страны поставляют Киеву оружие. На Украине также сказали, что рассматривают Крымский мост в качестве военной цели. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о намерениях вернуть полуостров, сообщает «Национальная служба новостей».