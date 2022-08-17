В офисе Зеленского пообещали разрушить Крымский мост

В офисе Зеленского считают Крымский мост военной целью Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Крымский мост, соединяющий Республику Крым с основной частью России, представляет военную цель для украинских солдат. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, как законную военную цель. Это основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — его слова приводит издание The Guardian.

Подоляк также попросил руководство США поставить на Украину еще больше вооружения. «Еще 50, 60, 80 РСЗО (реактивные системы залпового огня) в дополнение к существующему арсеналу», — отметил он.

По словам российских военных экспертов, у Украины нет возможности для взрыва Крымского моста, поскольку он надежно защищен со всех сторон: с воздуха, моря и суши, передает «Федеральное агентство новостей». С воздуха объект защищают истребители, на суше — зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, на море дежурят военные корабли, пишет Pravda.Ru.

Российская спецоперация на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Причина этому — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов мирного населения Донбасса. Несмотря на то, что главная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация, западные страны помогают Украине финансово, а также поставляют ей оружие. Одновременно Пентагон отрицает свою причастность к атакам ВСУ.