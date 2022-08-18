18 августа 2022
17 августа 2022

Бизнес-омбудсмен из ЯНАО занял высокий пост в ДНР

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В ЯНАО Елизаров был уполномоченным по защите прав предпринимателей Фото:

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадима Елизарова в ДНР назначили на должность заместителя руководителя аппарата правительства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики.

«Приказами Аппарата Правительства Донецкой Народной Республики Вадим Елизаров назначен Заместителем Руководителя Аппарата Правительства. Предыдущая должность Вадима Викторовича — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко представил членам правительства новых руководителей из России. Также сообщалось, что на рабочем месте уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадима Елизарова никто не знал о его переходе на должность в аппарат правительства ДНР.

Осенью 2022 года Херсонская и Запорожские области планируют провести референдум о присоединении к России. Это стало возможным после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе которой союзные силы смогли взять эти территории под контроль.

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Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадима Елизарова в ДНР назначили на должность заместителя руководителя аппарата правительства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики. «Приказами Аппарата Правительства Донецкой Народной Республики Вадим Елизаров назначен Заместителем Руководителя Аппарата Правительства. Предыдущая должность Вадима Викторовича — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко представил членам правительства новых руководителей из России. Также сообщалось, что на рабочем месте уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадима Елизарова никто не знал о его переходе на должность в аппарат правительства ДНР. Осенью 2022 года Херсонская и Запорожские области планируют провести референдум о присоединении к России. Это стало возможным после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе которой союзные силы смогли взять эти территории под контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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