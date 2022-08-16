В ЯНАО не знают об уходе бизнес-омбудсмена в правительство ДНР

В ЯНАО информация об уходе бизнес-омбудсмена стала сюрпризом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На рабочем месте уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадима Елизарова никто не знает о его переходе на должность заместителя руководителя аппарата правительства ДНР. Также этой информации удивились и в правительстве Ямала, сообщают инсайдеры URA.RU во властных кругах.

«Сейчас Елизаров находится в отпуске. Перед отдыхом ни о чем таком он с коллегами не говорил. В структурах власти также не обсуждал свой возможный переход на новую должность в ДНР», — сообщает собеседник.

Связаться с Елизаровым не удалось. Его действительно не оказалось на рабочем месте. В правительство региона был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее Mash сообщил, что, по их данным, Елизарову прочат кресло заместителя руководителя аппарата правительства в ДНР. Вместе с этим назначением журналисты анонсировали еще ряд других.

Ранее еще один выходец с Ямала занял пост исполняющего обязанности председателя правительства в ДНР. Виталий Хоценко начинал работать на окружном телевидении «Ямал-Регион», после устроился в правительство региона и дальше рос по карьерной лестнице.

Херсонская и Запорожские области планируют провести осенью референдум о присоединении к России. Это стало возможным после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля, в ходе которой союзные силы смогли взять эти территории под контроль.