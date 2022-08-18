Охранника, испортившего картину в Ельцин Центре, начали судить

19 августа 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Васильев изрисовал картину в начале года Фото: Размик Закарян © URA.RU Охранник Ельцин Центра Александр Васильев, который пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры», доставлен в Верх-Исетский районный суд, где будут рассматривать его дело о вандализме. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Александр Васильев приехал на судебное заседание», — сообщил корреспондент. Охраннику вменяют статью о вандализме. Журналисты попытались поговорить с Васильевым. Он рассказал, что уволен с работы и попросил всех уйти. Васильев изрисовал картину Лепорской «Три фигуры» в начале января. По его словам, он по просьбе школьников нарисовал ручкой небольшие глаза к трем безликим персонажам картины. На момент происшествия он не знал, что произведение искусства стоит 75 миллионов рублей. Его автор — Анна Лепорская — училась у художника Каземира Малевича. Картину восстановили, но ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей.

Охранник Ельцин Центра Александр Васильев, который пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры», доставлен в Верх-Исетский районный суд, где будут рассматривать его дело о вандализме. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Александр Васильев приехал на судебное заседание», — сообщил корреспондент. Охраннику вменяют статью о вандализме. Журналисты попытались поговорить с Васильевым. Он рассказал, что уволен с работы и попросил всех уйти. Васильев изрисовал картину Лепорской «Три фигуры» в начале января. По его словам, он по просьбе школьников нарисовал ручкой небольшие глаза к трем безликим персонажам картины. На момент происшествия он не знал, что произведение искусства стоит 75 миллионов рублей. Его автор — Анна Лепорская — училась у художника Каземира Малевича. Картину восстановили, но ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей.