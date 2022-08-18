Охранника, испортившего картину в Ельцин Центре, начали судить

Охранник Ельцин Центра Александр Васильев, который пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры», доставлен в Верх-Исетский районный суд, где будут рассматривать его дело о вандализме. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Александр Васильев приехал на судебное заседание», — сообщил корреспондент. Охраннику вменяют статью о вандализме.
Журналисты попытались поговорить с Васильевым. Он рассказал, что уволен с работы и попросил всех уйти.
Васильев изрисовал картину Лепорской «Три фигуры» в начале января. По его словам, он по просьбе школьников нарисовал ручкой небольшие глаза к трем безликим персонажам картины. На момент происшествия он не знал, что произведение искусства стоит 75 миллионов рублей. Его автор — Анна Лепорская — училась у художника Каземира Малевича. Картину восстановили, но ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»