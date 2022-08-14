Третьяковка отказалась прощать охранника ЕЦ, испортившего картину

Ущерб картине «Три фигуры» (в центре) оценивали в 250 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Руководство Третьяковской галереи отказалось примириться с охранником Александром Васильевым, испортившим картину Анны Лепорской «Три фигуры» на выставке в Ельцин Центре. Об этом говорится в официальном обращении галереи, которое получил адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков.

«Учитывая обстоятельства уголовного дела, нанесенный ущерб картине „Три фигуры“ и высокую степень общественного резонанса в связи со случившимся, галерея рассмотрела возможность о прекращении дела в связи с примирением, и не считает возможным обращаться с таким заявлением к мировому судье. Вместе с тем галерея не возражает против рассмотрения дела без своего участия», — говорится в обращении за подписью гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой.

Бушмаков при этом счел позицию галереи странной. По его словам, причиненный Третьяковке ущерб — чуть больше 250 тысяч рублей — уже погасила страховая компания. В начале августа прокуратура направила в суд уголовное дело против Васильева.

Скандал с картиной «Три фигуры» произошел в январе. Охранник Васильев пририсовал шариковой ручкой небольшие глаза изображенным абстрактным силуэтам. Полотно входит в коллекцию Третьяковской галереи. Охранника отправляли на психиатрическую экспертизу, за мужчину заступились губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг).