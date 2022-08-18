Махонин внедрил новую систему поиска чиновников-коррупционеров

19 августа 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Тестировать можно и действующих чиновников, и претендентов на госслужбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники Пермского края, а также претенденты на госсслужбу будут проходить тестирование в рамках федеральной системы «Посейдон». Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин, документ опубликован на портале правовой информации. «Посейдон» на основе данных контролирующих органов и информации из соцсетей создает цифровой портрет чиновника. И способен определить, не раздает ли он подряды своим друзьям и родственникам. «Использовать государственную систему противодействия коррупции „Посейдон“», — отмечается в документе. Ее будут применять как при устройстве на работу, так и для проверки уже работающих чиновников и депутатов, причем самого высокого ранга. Оператором системы является ФСО. Система «Посейдон» была внедрена в практику проверки чиновников указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2022 года. В интервью URA.RU глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказывал, что «Посейдон» объединяет данные ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества, а также информацию из соцсетей. Это позволяет выяснить круг общения человека и установить, в какой сфере и на какой позиции работают его близкие, связаны ли они с самим чиновников. «Посейдон» анализирует даже покупки в элитных продуктовых магазинах: если чиновник туда часто ходит, но его зарплаты ему не хватает, система это покажет. Справка, выданная «Посейдоном», является вещественным доказательством и не оспаривается. Силовики — ФСБ или полиция — могут работать с ней по запросу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники Пермского края, а также претенденты на госсслужбу будут проходить тестирование в рамках федеральной системы «Посейдон». Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин, документ опубликован на портале правовой информации. «Посейдон» на основе данных контролирующих органов и информации из соцсетей создает цифровой портрет чиновника. И способен определить, не раздает ли он подряды своим друзьям и родственникам. «Использовать государственную систему противодействия коррупции „Посейдон“», — отмечается в документе. Ее будут применять как при устройстве на работу, так и для проверки уже работающих чиновников и депутатов, причем самого высокого ранга. Оператором системы является ФСО. Система «Посейдон» была внедрена в практику проверки чиновников указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2022 года. В интервью URA.RU глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказывал, что «Посейдон» объединяет данные ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества, а также информацию из соцсетей. Это позволяет выяснить круг общения человека и установить, в какой сфере и на какой позиции работают его близкие, связаны ли они с самим чиновников. «Посейдон» анализирует даже покупки в элитных продуктовых магазинах: если чиновник туда часто ходит, но его зарплаты ему не хватает, система это покажет. Справка, выданная «Посейдоном», является вещественным доказательством и не оспаривается. Силовики — ФСБ или полиция — могут работать с ней по запросу.