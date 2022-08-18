18 августа 2022

Махонин внедрил новую систему поиска чиновников-коррупционеров

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, портфель, руки
Тестировать можно и действующих чиновников, и претендентов на госслужбу Фото:

Чиновники Пермского края, а также претенденты на госсслужбу будут проходить тестирование в рамках федеральной системы «Посейдон». Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин, документ опубликован на портале правовой информации. «Посейдон» на основе данных контролирующих органов и информации из соцсетей создает цифровой портрет чиновника. И способен определить, не раздает ли он подряды своим друзьям и родственникам.

«Использовать государственную систему противодействия коррупции „Посейдон“», — отмечается в документе. Ее будут применять как при устройстве на работу, так и для проверки уже работающих чиновников и депутатов, причем самого высокого ранга. Оператором системы является ФСО.

Система «Посейдон» была внедрена в практику проверки чиновников указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2022 года. В интервью URA.RU глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказывал, что «Посейдон» объединяет данные ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества, а также информацию из соцсетей. Это позволяет выяснить круг общения человека и установить, в какой сфере и на какой позиции работают его близкие, связаны ли они с самим чиновников. «Посейдон» анализирует даже покупки в элитных продуктовых магазинах: если чиновник туда часто ходит, но его зарплаты ему не хватает, система это покажет. Справка, выданная «Посейдоном», является вещественным доказательством и не оспаривается. Силовики — ФСБ или полиция — могут работать с ней по запросу.

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Чиновники Пермского края, а также претенденты на госсслужбу будут проходить тестирование в рамках федеральной системы «Посейдон». Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин, документ опубликован на портале правовой информации. «Посейдон» на основе данных контролирующих органов и информации из соцсетей создает цифровой портрет чиновника. И способен определить, не раздает ли он подряды своим друзьям и родственникам. «Использовать государственную систему противодействия коррупции „Посейдон“», — отмечается в документе. Ее будут применять как при устройстве на работу, так и для проверки уже работающих чиновников и депутатов, причем самого высокого ранга. Оператором системы является ФСО. Система «Посейдон» была внедрена в практику проверки чиновников указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2022 года. В интервью URA.RU глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказывал, что «Посейдон» объединяет данные ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества, а также информацию из соцсетей. Это позволяет выяснить круг общения человека и установить, в какой сфере и на какой позиции работают его близкие, связаны ли они с самим чиновников. «Посейдон» анализирует даже покупки в элитных продуктовых магазинах: если чиновник туда часто ходит, но его зарплаты ему не хватает, система это покажет. Справка, выданная «Посейдоном», является вещественным доказательством и не оспаривается. Силовики — ФСБ или полиция — могут работать с ней по запросу.
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