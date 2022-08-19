Челябинцы скупают высокие этажи в элитных микрорайонах

Стоимость квартир на последних этажах в новых ЖК всегда выше на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с появлением новых современных микрорайонов, горожане больше всего стали ценить высокие этажи в элитных микрорайонах, таких как «Западный луч», «Гагарин Резиденс», «На Лесопарковой», хотя стоимость квартир на последних этажах там всегда выше на 10%. Об этом рассказал URA.RU директор агентства Недвижимости А1 Степан Подпятников.

«Статистика показывает, что челябинцы ценят и хотят приобрести квартиры на высоких этажах. В городе здания выше 10 этажей это пока редкий случай, поэтому стоимость квартир на последних этажах в 16-этажных зданиях в Челябинске обычно выше на 10%», — сообщил Подпятников.

В Челябинске начинается строительство двух монолитно-каркасных 35-этажных зданий ЖК «Алое поле» на Ленина и Труда. По словам экспертов, здания предпочтительны тем, что с высоких этажей открывается вид на весь город, не слышно шум от дороги, к тому же чем выше, тем лучше воздух.

Также в Челябинской области пользуется спросом дорогое жилье, которое находится в элитных микрорайонах Челябинска и курортной зоне региона. Стоимость их аренды достигает 150 тысяч рублей в месяц.