Челябинцы скупают высокие этажи в элитных микрорайонах

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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, эпидемия, лесопарковая улица, челябинск, пустой город
Стоимость квартир на последних этажах в новых ЖК всегда выше на 10% Фото:

В Челябинске с появлением новых современных микрорайонов, горожане больше всего стали ценить высокие этажи в элитных микрорайонах, таких как «Западный луч», «Гагарин Резиденс», «На Лесопарковой», хотя стоимость квартир на последних этажах там всегда выше на 10%. Об этом рассказал URA.RU директор агентства Недвижимости А1 Степан Подпятников.

«Статистика показывает, что челябинцы ценят и хотят приобрести квартиры на высоких этажах. В городе здания выше 10 этажей это пока редкий случай, поэтому стоимость квартир на последних этажах в 16-этажных зданиях в Челябинске обычно выше на 10%», — сообщил Подпятников.

В Челябинске начинается строительство двух монолитно-каркасных 35-этажных зданий ЖК «Алое поле» на Ленина и Труда. По словам экспертов, здания предпочтительны тем, что с высоких этажей открывается вид на весь город, не слышно шум от дороги, к тому же чем выше, тем лучше воздух.

Также в Челябинской области пользуется спросом дорогое жилье, которое находится в элитных микрорайонах Челябинска и курортной зоне региона. Стоимость их аренды достигает 150 тысяч рублей в месяц.

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В Челябинске с появлением новых современных микрорайонов, горожане больше всего стали ценить высокие этажи в элитных микрорайонах, таких как «Западный луч», «Гагарин Резиденс», «На Лесопарковой», хотя стоимость квартир на последних этажах там всегда выше на 10%. Об этом рассказал URA.RU директор агентства Недвижимости А1 Степан Подпятников. «Статистика показывает, что челябинцы ценят и хотят приобрести квартиры на высоких этажах. В городе здания выше 10 этажей это пока редкий случай, поэтому стоимость квартир на последних этажах в 16-этажных зданиях в Челябинске обычно выше на 10%», — сообщил Подпятников. В Челябинске начинается строительство двух монолитно-каркасных 35-этажных зданий ЖК «Алое поле» на Ленина и Труда. По словам экспертов, здания предпочтительны тем, что с высоких этажей открывается вид на весь город, не слышно шум от дороги, к тому же чем выше, тем лучше воздух. Также в Челябинской области пользуется спросом дорогое жилье, которое находится в элитных микрорайонах Челябинска и курортной зоне региона. Стоимость их аренды достигает 150 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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