Продукты, «приправленные» наркотиками, предназначались для зэков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В тюменские колонии попытались передать запрещенные вещества, спрятав их в картофель и селедку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

«На участке колонии-поселения при исправительной колонии №4 задержали гражданку, которая прибыла с целью передачи продуктов для заключенной. При досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом, а также шприц с жидкостью. Они были спрятаны в брюхе селедки», — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Экспертиза показала, что в шприце был наркотик. Аналогичным способом — внутри еды, запрещенные вещества пытались передать в ИК-1 и два молодых человека. Они спрятали их внутрь картошки и кидали ее через забор колонии.

Ранее URA.RU писало и о других способах, которыми тюменским зэкам пытаются передавать наркотики. В частности, для этого используют дроны и пушки.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тюменской области

Фото: пресс-служба УФСИН по Тюменской области