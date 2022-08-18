18 августа 2022

В тюменских колониях нашли продукты с наркотиками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, закуска, селедка с картошкой, селедочка, кольца лука, еда
Продукты, «приправленные» наркотиками, предназначались для зэков Фото:

В тюменские колонии попытались передать запрещенные вещества, спрятав их в картофель и селедку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

«На участке колонии-поселения при исправительной колонии №4 задержали гражданку, которая прибыла с целью передачи продуктов для заключенной. При досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом, а также шприц с жидкостью. Они были спрятаны в брюхе селедки», — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Экспертиза показала, что в шприце был наркотик. Аналогичным способом — внутри еды, запрещенные вещества пытались передать в ИК-1 и два молодых человека. Они спрятали их внутрь картошки и кидали ее через забор колонии.

Ранее URA.RU писало и о других способах, которыми тюменским зэкам пытаются передавать наркотики. В частности, для этого используют дроны и пушки.

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В тюменские колонии попытались передать запрещенные вещества, спрятав их в картофель и селедку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. «На участке колонии-поселения при исправительной колонии №4 задержали гражданку, которая прибыла с целью передачи продуктов для заключенной. При досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом, а также шприц с жидкостью. Они были спрятаны в брюхе селедки», — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. Экспертиза показала, что в шприце был наркотик. Аналогичным способом — внутри еды, запрещенные вещества пытались передать в ИК-1 и два молодых человека. Они спрятали их внутрь картошки и кидали ее через забор колонии. Ранее URA.RU писало и о других способах, которыми тюменским зэкам пытаются передавать наркотики. В частности, для этого используют дроны и пушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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