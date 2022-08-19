Врач Мескина посоветовала, какой рюкзак купить ребенку для школы

20 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Для покупки рюкзака родителям надо брать ребенка с собой в магазин Фото: Анна Майорова © URA.RU Родителям не следует покупать своим детям сумки с одной лямкой, поскольку неравномерная нагрузка может приводить к нарушению осанки, мышечным болям и ущемлению нервов. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. «Нежелательны сумки через плечо, потому что ассиметричная нагрузка на плечи и позвоночник приводят к нарушению осанки. Кроме того, это приводит к тому, что могут ущемляться нервы и могут возникать мышечные боли. Более равномерное распределение естественно лучше при такой нагрузке», — сказала Елена Мескина. По словам специалиста, лучше всего для школы подойдет рюкзак с двумя лямками. «Нужно выбирать рюкзак. Не портфель, а рюкзак. Не из кожи, а из синтетических материалов, которые сами по себе легкие. Кроме того, нужно посмотреть, чтобы синтетический материал был достаточно качественным. Покупать в проверенных местах, потому что химические вещества, которые используются для окраски, тоже могут выделяться», — отметила она. Врач подчеркнула, что ребенка для покупки рюкзака надо обязательно брать с собой. «Очень полезно иметь рюкзак, который имеет утолщенную стенку, что соприкасается со спиной ребенка. Там, где есть прокладка для спины, это гораздо лучше. И перед покупкой ранца нужно ребенка брать с собой и посмотреть, насколько он ему подходит по возрасту, по росту, насколько его можно модулировать. Если он более длинный, чем спина ребенка, и опускается на ягодицы — это не вариант», — добавила собеседница агентства. По данным родительских комитетов, в среднем подготовка к 1 сентября обходится россиянам в 13-20 тысяч рублей. Ранее URA.RU публиковало материал о нескольких способах сэкономить на сборах ребенка в школу. Среди них — покупка канцелярии на маркетплейсах, приобретение школьной формы «на вырост» и походы за покупками в отсутствие ажиотажа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родителям не следует покупать своим детям сумки с одной лямкой, поскольку неравномерная нагрузка может приводить к нарушению осанки, мышечным болям и ущемлению нервов. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. «Нежелательны сумки через плечо, потому что ассиметричная нагрузка на плечи и позвоночник приводят к нарушению осанки. Кроме того, это приводит к тому, что могут ущемляться нервы и могут возникать мышечные боли. Более равномерное распределение естественно лучше при такой нагрузке», — сказала Елена Мескина. По словам специалиста, лучше всего для школы подойдет рюкзак с двумя лямками. «Нужно выбирать рюкзак. Не портфель, а рюкзак. Не из кожи, а из синтетических материалов, которые сами по себе легкие. Кроме того, нужно посмотреть, чтобы синтетический материал был достаточно качественным. Покупать в проверенных местах, потому что химические вещества, которые используются для окраски, тоже могут выделяться», — отметила она. Врач подчеркнула, что ребенка для покупки рюкзака надо обязательно брать с собой. «Очень полезно иметь рюкзак, который имеет утолщенную стенку, что соприкасается со спиной ребенка. Там, где есть прокладка для спины, это гораздо лучше. И перед покупкой ранца нужно ребенка брать с собой и посмотреть, насколько он ему подходит по возрасту, по росту, насколько его можно модулировать. Если он более длинный, чем спина ребенка, и опускается на ягодицы — это не вариант», — добавила собеседница агентства. По данным родительских комитетов, в среднем подготовка к 1 сентября обходится россиянам в 13-20 тысяч рублей. Ранее URA.RU публиковало материал о нескольких способах сэкономить на сборах ребенка в школу. Среди них — покупка канцелярии на маркетплейсах, приобретение школьной формы «на вырост» и походы за покупками в отсутствие ажиотажа.