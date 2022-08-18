Медиков отправят в отдаленные села ЯНАО из-за коронавируса

На полеты врачей власти ЯНАО потратят 90 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В отдаленные поселения ЯНАО власти отправят медиков для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию. Как сообщается на сайте госзакупок, перелеты для этих целей обойдутся бюджету региона почти в 90 миллионов рублей.

«Выполнение авиационных работ по транспортировке в труднодоступные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа медицинских работников для отбора биоматериала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и доставки биоматериала в лаборатории для проведения исследований, а также для осуществления транспортировки авиационным транспортом лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в документе. Начальная цена контракта составляет 89 927 840 рублей.

Медиков отправят в населенные пункты Приуральского, Шурышкарского, Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов. Исследования будут проводиться до конца 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заболело 79 человек. Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях.