18 августа 2022

Медиков отправят в отдаленные села ЯНАО из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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На полеты врачей власти ЯНАО потратят 90 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В отдаленные поселения ЯНАО власти отправят медиков для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию. Как сообщается на сайте госзакупок, перелеты для этих целей обойдутся бюджету региона почти в 90 миллионов рублей.

«Выполнение авиационных работ по транспортировке в труднодоступные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа медицинских работников для отбора биоматериала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и доставки биоматериала в лаборатории для проведения исследований, а также для осуществления транспортировки авиационным транспортом лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в документе. Начальная цена контракта составляет 89 927 840 рублей.

Медиков отправят в населенные пункты Приуральского, Шурышкарского, Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов. Исследования будут проводиться до конца 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заболело 79 человек. Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях.

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В отдаленные поселения ЯНАО власти отправят медиков для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию. Как сообщается на сайте госзакупок, перелеты для этих целей обойдутся бюджету региона почти в 90 миллионов рублей. «Выполнение авиационных работ по транспортировке в труднодоступные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа медицинских работников для отбора биоматериала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и доставки биоматериала в лаборатории для проведения исследований, а также для осуществления транспортировки авиационным транспортом лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в документе. Начальная цена контракта составляет 89 927 840 рублей. Медиков отправят в населенные пункты Приуральского, Шурышкарского, Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов. Исследования будут проводиться до конца 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заболело 79 человек. Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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