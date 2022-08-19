Минобороны заявило об уничтожении бойцов «Азова»* и «Айдара»*

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Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
Отмечается, что авиаудары были нанесены в районе Соледара (ДНР) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российской авиацией в ДНР были ликвидированы более 50 националистов «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) и «Айдара»* (запрещенная в России террористическая организация), а также 12 единиц техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований „Азов“* в районе Николаевка и „Айдар“ в районе Соледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники», — сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Помимо этого были ликвидировали более 160 националистов в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.

* нацбатальоны «Азов» и «Айдар» признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ 

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Российской авиацией в ДНР были ликвидированы более 50 националистов «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) и «Айдара»* (запрещенная в России террористическая организация), а также 12 единиц техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований „Азов“* в районе Николаевка и „Айдар“ в районе Соледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники», — сказали в ведомстве. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Помимо этого были ликвидировали более 160 националистов в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны. * нацбатальоны «Азов» и «Айдар» признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ 
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