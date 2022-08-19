Тагильчанина, 47 раз воткнувшего нож в возлюбленную, будут судить

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Мужчина зарезал любимую вечером 3 января Фото:

В Нижнем Тагиле начнут судить грузчика, который в январе из ревности избил любимую девушку, а затем зарезал ее, 47 раз ударив ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд», — сообщили в ведомстве. Если вина убийцы будет доказана, его могут отправить в колонию на 15 лет.

Силовики выяснили, что 3 января тагильчанин, приревновав любимую, избил ее руками и ногами, а потом бил ножом по шее, груди, рукам и голове. Девушка не смогла спастись и умерла на глазах у убийцы. Инцидент произошел на улице Свердлова в Нижнем Тагиле.

Ранее полиция поймала екатеринбуржца, который из ревности убил друга. Он воткнул нож в грудь свердловчанина.

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В Нижнем Тагиле начнут судить грузчика, который в январе из ревности избил любимую девушку, а затем зарезал ее, 47 раз ударив ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд», — сообщили в ведомстве. Если вина убийцы будет доказана, его могут отправить в колонию на 15 лет. Силовики выяснили, что 3 января тагильчанин, приревновав любимую, избил ее руками и ногами, а потом бил ножом по шее, груди, рукам и голове. Девушка не смогла спастись и умерла на глазах у убийцы. Инцидент произошел на улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Ранее полиция поймала екатеринбуржца, который из ревности убил друга. Он воткнул нож в грудь свердловчанина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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