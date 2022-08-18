Земельный участок продается более чем за 40 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 12 микрорайоне Заозерного продают земельный участок площадью более 40,5 тысяч квадратных метров под строительство парковки и среднеэтажной застройки. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

«Вид разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта (паркинг), коммунальное обслуживание (теплопункт), среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание (трансформаторная подстанция), земельные участки общего пользования. Цена: 40 030 000 рублей», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что возле бывшего стадиона «Локомотив» выставили на торги земельный участок стоимостью более 145 миллионов рублей. В рамках комплексной застройки планируется снести 29 жилых домов.