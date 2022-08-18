18 августа 2022

В Кургане продают землю под дома и парковки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка по ул. Володарского. Курган
Земельный участок продается более чем за 40 млн рублей (архивное фото) Фото:

В 12 микрорайоне Заозерного продают земельный участок площадью более 40,5 тысяч квадратных метров под строительство парковки и среднеэтажной застройки. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

«Вид разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта (паркинг), коммунальное обслуживание (теплопункт), среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание (трансформаторная подстанция), земельные участки общего пользования. Цена: 40 030 000 рублей», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что возле бывшего стадиона «Локомотив» выставили на торги земельный участок стоимостью более 145 миллионов рублей. В рамках комплексной застройки планируется снести 29 жилых домов.

Стоимость земельного участка составляет более 40 млн рублей

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В 12 микрорайоне Заозерного продают земельный участок площадью более 40,5 тысяч квадратных метров под строительство парковки и среднеэтажной застройки. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. «Вид разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта (паркинг), коммунальное обслуживание (теплопункт), среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание (трансформаторная подстанция), земельные участки общего пользования. Цена: 40 030 000 рублей», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что возле бывшего стадиона «Локомотив» выставили на торги земельный участок стоимостью более 145 миллионов рублей. В рамках комплексной застройки планируется снести 29 жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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