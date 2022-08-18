В 12 микрорайоне Заозерного продают земельный участок площадью более 40,5 тысяч квадратных метров под строительство парковки и среднеэтажной застройки. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.
«Вид разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта (паркинг), коммунальное обслуживание (теплопункт), среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание (трансформаторная подстанция), земельные участки общего пользования. Цена: 40 030 000 рублей», — говорится в документе.
Стоимость земельного участка составляет более 40 млн рублей
Скрин: администрация города Кургана
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В 12 микрорайоне Заозерного продают земельный участок площадью более 40,5 тысяч квадратных метров под строительство парковки и среднеэтажной застройки. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. «Вид разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта (паркинг), коммунальное обслуживание (теплопункт), среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание (трансформаторная подстанция), земельные участки общего пользования. Цена: 40 030 000 рублей», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что возле бывшего стадиона «Локомотив» выставили на торги земельный участок стоимостью более 145 миллионов рублей. В рамках комплексной застройки планируется снести 29 жилых домов.