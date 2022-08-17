Стоимость земельного участка в районе стадиона «Локомотив» составит более 145 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в районе стадиона «Локомотив» снесут около 30 жилых домов, чтобы построить высотки. Общая площадь комплексной застройки более 40 тысяч квадратных метров. Об этом говорится на сайте городской администрации.

«На торги выставлена территория, расположенная в районе стадиона „Локомотив“ в городе Кургане. Общая площадь земельного участка: 40 709 квадратных метров. В рамках комплексного развития планируется снос жилых домов в границах улиц Пушкина, Луговая, Криволапова и Косая. Всего сносу подлежат 29 зданий. Стоимость аукциона составляет 145 171 000 рублей», — говорится в документе. На данной территории планируется многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Жильцам, чьи дома пойдут под снос, будущий застройщик должен будет предоставить другое жилье.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут частные дома рядом с ЦПКиО, чтобы построить дорогу. В Северном районе планируют снести жилые дома под строительство высоток на берегу озера Черное. Также в районе улиц Красина, Климова и Кирова застроят многоэтажками набережную Кургана. В 13 микрорайоне Заозерного под жилую застройку продается земельный участок площадью более 100 тысяч квадратных метров.

На данной территории планируют снести 29 жилых домов Скрин: администрация города Кургана