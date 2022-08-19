Метеоролог Ильин заявил, что регионы РФ скоро ждет первый снег

19 августа 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

В трех регионах России могут пройти осадки в виде снега с дождем Фото: Александр Мамаев © URA.RU С приходом заморозков в северных районах ЯНАО, Красноярского края и республики Саха (Якутии) возможны осадки в виде снега с дождем. Об этом в беседе с URA.RU заявил синоптик, метеоролог Александр Ильин. «О первом снеге говорить не рано. Осадки в северных районах будут на Ямале, на Таймыре. Не исключено, что там могут пройти смешанные осадки. В том числе на Дальнем Востоке в районе поселка Тикси (Республика Саха — прим. URA.RU), где ночные температуры приближаются к нулевым и переходит к отрицательным значениям. При таких температурах можно указывать на то, что будут осадки смешанного характера, то есть, холодный, ледяной дождь и дождь со снегом», — сказал Александр Ильин. Как отметил собеседник агентства, про осадки такого характера нельзя сказать, что они останутся на земле до зимы. «Нет, это не снегопады. Это такие осадки, которые падают, и пока летят мы их видим. Упали на землю и их нет», — уточнил он. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о наступлении осенней погоды в регионах западной, южной Сибири и Урала. По его словам, в ряде субъектов температура опережает свои показатели на три недели, если сравнивать с усредненными данными за последние 30 лет.

С приходом заморозков в северных районах ЯНАО, Красноярского края и республики Саха (Якутии) возможны осадки в виде снега с дождем. Об этом в беседе с URA.RU заявил синоптик, метеоролог Александр Ильин. «О первом снеге говорить не рано. Осадки в северных районах будут на Ямале, на Таймыре. Не исключено, что там могут пройти смешанные осадки. В том числе на Дальнем Востоке в районе поселка Тикси (Республика Саха — прим. URA.RU), где ночные температуры приближаются к нулевым и переходит к отрицательным значениям. При таких температурах можно указывать на то, что будут осадки смешанного характера, то есть, холодный, ледяной дождь и дождь со снегом», — сказал Александр Ильин. Как отметил собеседник агентства, про осадки такого характера нельзя сказать, что они останутся на земле до зимы. «Нет, это не снегопады. Это такие осадки, которые падают, и пока летят мы их видим. Упали на землю и их нет», — уточнил он. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о наступлении осенней погоды в регионах западной, южной Сибири и Урала. По его словам, в ряде субъектов температура опережает свои показатели на три недели, если сравнивать с усредненными данными за последние 30 лет.