Метеоролог Ильин заявил, что регионы РФ скоро ждет первый снег

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В трех регионах России могут пройти осадки в виде снега с дождем Фото:

С приходом заморозков в северных районах ЯНАО, Красноярского края и республики Саха (Якутии) возможны осадки в виде снега с дождем. Об этом в беседе с URA.RU заявил синоптик, метеоролог Александр Ильин.

«О первом снеге говорить не рано. Осадки в северных районах будут на Ямале, на Таймыре. Не исключено, что там могут пройти смешанные осадки. В том числе на Дальнем Востоке в районе поселка Тикси (Республика Саха — прим. URA.RU), где ночные температуры приближаются к нулевым и переходит к отрицательным значениям. При таких температурах можно указывать на то, что будут осадки смешанного характера, то есть, холодный, ледяной дождь и дождь со снегом», — сказал Александр Ильин.

Как отметил собеседник агентства, про осадки такого характера нельзя сказать, что они останутся на земле до зимы. «Нет, это не снегопады. Это такие осадки, которые падают, и пока летят мы их видим. Упали на землю и их нет», — уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о наступлении осенней погоды в регионах западной, южной Сибири и Урала. По его словам, в ряде субъектов температура опережает свои показатели на три недели, если сравнивать с усредненными данными за последние 30 лет.

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С приходом заморозков в северных районах ЯНАО, Красноярского края и республики Саха (Якутии) возможны осадки в виде снега с дождем. Об этом в беседе с URA.RU заявил синоптик, метеоролог Александр Ильин. «О первом снеге говорить не рано. Осадки в северных районах будут на Ямале, на Таймыре. Не исключено, что там могут пройти смешанные осадки. В том числе на Дальнем Востоке в районе поселка Тикси (Республика Саха — прим. URA.RU), где ночные температуры приближаются к нулевым и переходит к отрицательным значениям. При таких температурах можно указывать на то, что будут осадки смешанного характера, то есть, холодный, ледяной дождь и дождь со снегом», — сказал Александр Ильин. Как отметил собеседник агентства, про осадки такого характера нельзя сказать, что они останутся на земле до зимы. «Нет, это не снегопады. Это такие осадки, которые падают, и пока летят мы их видим. Упали на землю и их нет», — уточнил он. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о наступлении осенней погоды в регионах западной, южной Сибири и Урала. По его словам, в ряде субъектов температура опережает свои показатели на три недели, если сравнивать с усредненными данными за последние 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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