ММК лишился сырья от основного поставщика

ERG обеспечивал 70% поставок сырья на ММК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в Челябинской области остался без своего крупнейшего поставщика железорудного концентрата и окатышей из Казахстана. Поставки прекратились из-за экономических санкций.

«Мы не поставляем девять миллионов тонн железорудного концентрата и окатышей. Из-за антироссийских санкций поставки полностью прекращены», — заявил «Интерфаксу» председатель Совета директоров холдинга Eurasian Resources Group (ERG) Александр Машкевич.

Топ-менеджер сообщил, что поставлял продукцию на ММК последние 30 лет. По данным аналитиков, казахстанское подразделение ERG являлось основным поставщиком сырья ММК. ERG обеспечивала порядка 70% потребностей комбината. Представитель поставщика выразил надежду найти решение сложившейся ситуации, добавив, что и впредь будет действовать в соответствии с наложенными ограничениями.

Для получения комментария URA.RU отправило запрос в пресс-службу ММК. На момент публикации материала запрос остался без ответа.

Холдинг ММК и председатель Совета директоров Виктор Рашников оказались под американскими санкциями 2 августа. Спустя 10 дней свои ограничения на импорт стали из России и Турции (где у ММК также имеется один из активов) ввела Европейская комиссия введет пошлины на импорт антикоррозионной стали из Турции и России.