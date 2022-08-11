11 августа 2022

Европа ввела новые санкции против магнитогорской стали

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер Алексей в Магнитогорске. Челябинская область, сталь, стан 5000, ммк
Санкции в отношении ММК основы на анализе продаже продукции в 2020 году Фото:
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Европейская комиссия введет пошлины на импорт антикоррозионной стали из Турции и России, под которые подпадает продукция «Магнитогорского меткомбината» (Челябинская область). Сообщается, что ограничения будут действовать в течение пяти лет.

По итогам проведенного антидемпингового расследования, инициированного Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) и затронувшего весь 2020 год, поставки антикоррозионной стали обложат пошлинами, которые в отношении ММК установлены в размере 36,6%. При этом для стали, производимой дочерней компанией ММК в Турции, MMK Metalurji, ставка будет на уровне 10,5%. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, импорт в Европу коррозионностойкой стали из России и Турции вырос более чем в пять раз. В период расследования он составил один миллион тонн. В это время доля «спорного» металла из двух стран повысилась с 2,2% до 13,1%. Продукция, как отметили европейские эксперты, реализовывалась по ценам ниже среднерыночных в Евросоюзе. В содружестве отметили, что с середины марта 2022 года союз полностью запретил поставки нержавеющей стали в ЕС из России.

Санкции в отношении российской продукции ряд недружественных стран ввели после начала проведения спецоперации на Украине. Для минимизации негативных последствий правительство РФ разработало программу импортозамещения. Благодаря действию документа страна смогла восполнить урон в целом ряде отраслей промышленности. Тем не менее в июне председатель Совета директоров ММК заявил о достижении комбинатом отрицательной рентабельности производства.

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Европейская комиссия введет пошлины на импорт антикоррозионной стали из Турции и России, под которые подпадает продукция «Магнитогорского меткомбината» (Челябинская область). Сообщается, что ограничения будут действовать в течение пяти лет. По итогам проведенного антидемпингового расследования, инициированного Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) и затронувшего весь 2020 год, поставки антикоррозионной стали обложат пошлинами, которые в отношении ММК установлены в размере 36,6%. При этом для стали, производимой дочерней компанией ММК в Турции, MMK Metalurji, ставка будет на уровне 10,5%. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, импорт в Европу коррозионностойкой стали из России и Турции вырос более чем в пять раз. В период расследования он составил один миллион тонн. В это время доля «спорного» металла из двух стран повысилась с 2,2% до 13,1%. Продукция, как отметили европейские эксперты, реализовывалась по ценам ниже среднерыночных в Евросоюзе. В содружестве отметили, что с середины марта 2022 года союз полностью запретил поставки нержавеющей стали в ЕС из России. Санкции в отношении российской продукции ряд недружественных стран ввели после начала проведения спецоперации на Украине. Для минимизации негативных последствий правительство РФ разработало программу импортозамещения. Благодаря действию документа страна смогла восполнить урон в целом ряде отраслей промышленности. Тем не менее в июне председатель Совета директоров ММК заявил о достижении комбинатом отрицательной рентабельности производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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