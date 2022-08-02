США ввели санкции против владельца ММК Рашникова

Виктор Рашников попал под санкции США Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый расширенный санкционный список США против РФ вошел председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. ММК также включен в этот список.

«Рашников Виктор Филиппович, Магнитогорск, Россия», — указано в списке. Далее следует группа компаний, входящих в структуру ММК.

Ранее Рашников попал в четвертый пакет санкций Евросоюза. Он оспорил это решение в Европейском суде, указав в заявлении, что в отношении него нарушен основополагающий принцип не дискриминации.

Страны ЕС, США и ряда других стран ввели экономические и логистические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Российские власти заявили, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для Запада. Со стороны РФ был составлен список недружественных стран, которые теперь должны покупать российские энергоресурсы за рубли.