США ввели санкции против владельца ММК Рашникова

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Виктор Рашников попал под санкции США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый расширенный санкционный список США против РФ вошел председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. ММК также включен в этот список.

«Рашников Виктор Филиппович, Магнитогорск, Россия», — указано в списке. Далее следует группа компаний, входящих в структуру ММК.

Ранее Рашников попал в четвертый пакет санкций Евросоюза. Он оспорил это решение в Европейском суде, указав в заявлении, что в отношении него нарушен основополагающий принцип не дискриминации.

Страны ЕС, США и ряда других стран ввели экономические и логистические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Российские власти заявили, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для Запада. Со стороны РФ был составлен список недружественных стран, которые теперь должны покупать российские энергоресурсы за рубли.

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В новый расширенный санкционный список США против РФ вошел председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. ММК также включен в этот список. «Рашников Виктор Филиппович, Магнитогорск, Россия», — указано в списке. Далее следует группа компаний, входящих в структуру ММК. Ранее Рашников попал в четвертый пакет санкций Евросоюза. Он оспорил это решение в Европейском суде, указав в заявлении, что в отношении него нарушен основополагающий принцип не дискриминации. Страны ЕС, США и ряда других стран ввели экономические и логистические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Российские власти заявили, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для Запада. Со стороны РФ был составлен список недружественных стран, которые теперь должны покупать российские энергоресурсы за рубли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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