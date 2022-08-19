В ГД выдвинули Зеленскому ультиматум для переговоров с Путиным

19 августа 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Депутат отметил, что переговоры не имеют смысла, так как Украина не выполняет своих договоренностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В текущий момент переговоры между главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским невозможны. Однако они состоятся, если изменится позиция украинской стороны, или президентом Украины станет другой политик. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Я не знаю, кто в это время будет главой Украины, но переговоры состоятся. При сегодняшнем подходе Зеленского, когда он высказывает не свою точку зрения, конечнот переговоры не имеют смысла. Мы уже вели переговоры и встречались в Стамбуле, помним прекрасно, как Украина не выполняет своих договоренностей — это как в течение восьми лет было с минскими договоренностями, так и сейчас. Продолжается просто повторение того сценария, который пишут Зеленскому», — приводит слова Чепы «Лента.ру». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным. Об этом президент Турции рассказал после встречи с главой Украины во Львове. Он считает, что его страна будет способствовать разрешению конфликта путем дипломатии и переговоров. По словам Эрдогана, он также предлагал провести переговоры с украинской стороной и Владимиру Путину во время визита в Сочи.

В текущий момент переговоры между главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским невозможны. Однако они состоятся, если изменится позиция украинской стороны, или президентом Украины станет другой политик. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Я не знаю, кто в это время будет главой Украины, но переговоры состоятся. При сегодняшнем подходе Зеленского, когда он высказывает не свою точку зрения, конечнот переговоры не имеют смысла. Мы уже вели переговоры и встречались в Стамбуле, помним прекрасно, как Украина не выполняет своих договоренностей — это как в течение восьми лет было с минскими договоренностями, так и сейчас. Продолжается просто повторение того сценария, который пишут Зеленскому», — приводит слова Чепы «Лента.ру». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным. Об этом президент Турции рассказал после встречи с главой Украины во Львове. Он считает, что его страна будет способствовать разрешению конфликта путем дипломатии и переговоров. По словам Эрдогана, он также предлагал провести переговоры с украинской стороной и Владимиру Путину во время визита в Сочи.