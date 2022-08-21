21 августа 2022
20 августа 2022
19 августа 2022

Власти нашли кандидата на должность бизнес-омбудсмена ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание
Чиновник правительства может стать защитником бизнесменов Фото:

Глава управления делами правительства ЯНАО Сергей Дузинкевич может сменить свое кресло на кресло регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Его кандидатуру рассматривают как одну из возможных, рассказывает инсайдер в политических кругах региона.

«Дузинкевич хорошо может справиться с этой работой. Экс-омбудсмен по правам предпринимателей Вадим Елизаров тоже до того, как занять эту должность, был управделами в окружном правительстве. Однако Дузинкевича сначала должен согласовать уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов», — рассказывает собеседник.

Связаться с главой управления делами правительства не удалось. Сам Дузинкевич не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службу властей региона направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже.

Политолог Александр Безделов считает, что такое назначение возможно, поскольку должность бизнес-омбудсмена является важной для правительства региона. «Поэтому вполне логично, что представлять интересы властей будет выходец из органов власти», — пояснил собеседник.

Уход уполномоченного по защите прав предпринимателей Вадима Елизарова на должность заместителя руководителя аппарата правительства ДНР, по словам источников, стал неожиданностью для властей и коллег. Елизаров защищал права бизнесменов с 2018 года.

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Глава управления делами правительства ЯНАО Сергей Дузинкевич может сменить свое кресло на кресло регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Его кандидатуру рассматривают как одну из возможных, рассказывает инсайдер в политических кругах региона. «Дузинкевич хорошо может справиться с этой работой. Экс-омбудсмен по правам предпринимателей Вадим Елизаров тоже до того, как занять эту должность, был управделами в окружном правительстве. Однако Дузинкевича сначала должен согласовать уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов», — рассказывает собеседник. Связаться с главой управления делами правительства не удалось. Сам Дузинкевич не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службу властей региона направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже. Политолог Александр Безделов считает, что такое назначение возможно, поскольку должность бизнес-омбудсмена является важной для правительства региона. «Поэтому вполне логично, что представлять интересы властей будет выходец из органов власти», — пояснил собеседник. Уход уполномоченного по защите прав предпринимателей Вадима Елизарова на должность заместителя руководителя аппарата правительства ДНР, по словам источников, стал неожиданностью для властей и коллег. Елизаров защищал права бизнесменов с 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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