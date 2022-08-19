Британцы обвинили Зеленского в развязывании мировой войны

19 августа 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Пользователи возмущены и считают, что такими действиями Зеленский развяжет мировую войну Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Читателей британской газеты Daily Mail возмутило предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле Запорожской АЭС. Свое мнение пользователи написали в комментариях к статье. Владимир Зеленский предупредил о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле ЗАЭС. Ранее официальный представитель МИД России Иван Нечаев заявил, что «украинские военные должны быть принуждены к прекращению обстрелов Запорожской АЭС, чтобы предотвратить ядерную катастрофу». На это многие читатели газеты отреагировали бурно. Большинство из них считают, что Зеленский такими действиями пытается развязать мировую войну. Один читатель в комментариях написал, что Украина занимается ядерным шантажом. Он добавил: «Они проигрывают этот конфликт и все еще хотят больше денег и оружия. Британцы больше не доверяют заявлениям». Другой комментатор написал: «Меня тошнит от Зеленского, [президента США Джо] Байдена и [спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси. Кто-нибудь из этих имбецилов видит дальше самих себя? Не будет мира для их детей или внуков, если это обострится намного больше». По его мнению, своей недальновидностью западные политики могут привести мир к глобальному конфликту. «Зеленский спровоцировал это. А также его [исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании] Борис [Джонсон], Байден и НАТО. Время остановить это и соблюдать первоначальное соглашение. Почему НАТО вызывает так много катастрофических войн?» — возмущенно отреагировал Nofreespeechhere. Ранее пользователи Twitter (заблокированной на территории России социальной сети) высказали мнение, что третья мировая война медленно приближается. Они пришли в ужас от планов Североатлантического альянса по расширению своего присутствия в Европе. По их мнению, никто не в праве обвинять в этом Россию, вся ответственность лежит на альянсе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читателей британской газеты Daily Mail возмутило предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле Запорожской АЭС. Свое мнение пользователи написали в комментариях к статье. Владимир Зеленский предупредил о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле ЗАЭС. Ранее официальный представитель МИД России Иван Нечаев заявил, что «украинские военные должны быть принуждены к прекращению обстрелов Запорожской АЭС, чтобы предотвратить ядерную катастрофу». На это многие читатели газеты отреагировали бурно. Большинство из них считают, что Зеленский такими действиями пытается развязать мировую войну. Один читатель в комментариях написал, что Украина занимается ядерным шантажом. Он добавил: «Они проигрывают этот конфликт и все еще хотят больше денег и оружия. Британцы больше не доверяют заявлениям». Другой комментатор написал: «Меня тошнит от Зеленского, [президента США Джо] Байдена и [спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси. Кто-нибудь из этих имбецилов видит дальше самих себя? Не будет мира для их детей или внуков, если это обострится намного больше». По его мнению, своей недальновидностью западные политики могут привести мир к глобальному конфликту. «Зеленский спровоцировал это. А также его [исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании] Борис [Джонсон], Байден и НАТО. Время остановить это и соблюдать первоначальное соглашение. Почему НАТО вызывает так много катастрофических войн?» — возмущенно отреагировал Nofreespeechhere. Ранее пользователи Twitter (заблокированной на территории России социальной сети) высказали мнение, что третья мировая война медленно приближается. Они пришли в ужас от планов Североатлантического альянса по расширению своего присутствия в Европе. По их мнению, никто не в праве обвинять в этом Россию, вся ответственность лежит на альянсе.