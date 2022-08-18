Власти ХМАО назвали сроки сдачи школы, которую ремонтируют 3 года

19 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Ввести школу в эксплуатацию планируют до конца года Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти ХМАО пообещали, что реконструкция гимназии № 6 в Лангепасе завершится до конца года. Школу ремонтируют с 2019 года. Заявление сделал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Строительно-монтажные работы фактически завершены, ведется сверка проделанных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, устраняются определенные недочеты, которые выявляются и устраняются подрядной организацией. Оформляются должным образом документы, и все мы ждем, что до конца этого года объект мы получим точно — он будет введен в эксплуатацию», — сказал во время прямого эфира Дренин. Трансляция велась в группе правительства ХМАО «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Реконструкция гимназии длится четвертый год, за это время у школы сменилось несколько подрядчиков. При этом родители ждали, что 1 сентября дети пойдут учиться в новое здание, но сроки сдачи объекта вновь сдвинулись. Ранее URA.RU также рассказывало, что в скандал со срывом ремонта гимназии в Лангепасе вмешалась Генпрокуратура. Ведомство начало проверку после жалоб родителей учеников.

Власти ХМАО пообещали, что реконструкция гимназии № 6 в Лангепасе завершится до конца года. Школу ремонтируют с 2019 года. Заявление сделал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Строительно-монтажные работы фактически завершены, ведется сверка проделанных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, устраняются определенные недочеты, которые выявляются и устраняются подрядной организацией. Оформляются должным образом документы, и все мы ждем, что до конца этого года объект мы получим точно — он будет введен в эксплуатацию», — сказал во время прямого эфира Дренин. Трансляция велась в группе правительства ХМАО «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Реконструкция гимназии длится четвертый год, за это время у школы сменилось несколько подрядчиков. При этом родители ждали, что 1 сентября дети пойдут учиться в новое здание, но сроки сдачи объекта вновь сдвинулись. Ранее URA.RU также рассказывало, что в скандал со срывом ремонта гимназии в Лангепасе вмешалась Генпрокуратура. Ведомство начало проверку после жалоб родителей учеников.