Минздрав: Брюн не является внештатным психиатром-наркологом

Евгений Брюн, задержанный по делу о мошенничестве, не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, так как такая должность исключена ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
«Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки. Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию», — приводит заявление ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось о задержании Евгения Брюна по делу о мошенничестве сотрудниками УМВД по Юго-Восточному административному округу. Брюн является президентом Московского научно-практического центра наркологии. Также он заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития РФ, является доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ.
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