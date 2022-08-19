В Екатеринбурге в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист. Фото

19 августа 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Екатеринбурге 22-летний водитель Lada Priora сбил 17-летнего мотоциклиста. Инцидент случился 19 августа около 15:40 по улице Армавирская, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобилист, выезжая на дорогу, не уступил дорогу мотоциклисту и сбил его. Авария произошла 19 августа в 15:40 около дома №35 по улице Армавирская», — пояснило ведомство. Пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу. Ведомство отмечает, что благодаря тому, что на нем был мотошлем, тяжелых травм он не получил. Стаж вождения водителя Lada Priora составляет четыре года, выяснили сотрудники полиции. Ранее URA.RU писало про аварию в Свердловской области, где пострадали несовершеннолетние. Машина, в которой находились дети, врезалась в иномарку. Фото: Пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу Фото: Пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 22-летний водитель Lada Priora сбил 17-летнего мотоциклиста. Инцидент случился 19 августа около 15:40 по улице Армавирская, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобилист, выезжая на дорогу, не уступил дорогу мотоциклисту и сбил его. Авария произошла 19 августа в 15:40 около дома №35 по улице Армавирская», — пояснило ведомство. Пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу. Ведомство отмечает, что благодаря тому, что на нем был мотошлем, тяжелых травм он не получил. Стаж вождения водителя Lada Priora составляет четыре года, выяснили сотрудники полиции. Ранее URA.RU писало про аварию в Свердловской области, где пострадали несовершеннолетние. Машина, в которой находились дети, врезалась в иномарку.