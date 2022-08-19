19 августа 2022
18 августа 2022

Глава ЯНАО сыграл с подчиненными в пляжный волейбол. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, спорт, пляжный волейбол
Дружеский матч прошел на спортивной площадке возле озера Окуневое Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время визита в Пуровский район сыграл с подчиненными в пляжный волейбол на спортивной площадке возле озера Окуневое. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Антон Колодин.

«Заехали сегодня на спортивную площадку на озере Окуневое. Погода просто не оставила нам выбора. Сразились в дружеском матче. Настроение 10 из 10», — написал Колодин.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов впервые как губернатор региона посетит отдаленный поселок Самбург. Об этом он сообщил на встрече с жителями Тарко-Сале в рамках «Честного маршрута».

Губернатор Дмитрий Артюхов во время игры
Дмитрий Артюхов во время игры в пляжный волейбол
Участники дружеского матча

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время визита в Пуровский район сыграл с подчиненными в пляжный волейбол на спортивной площадке возле озера Окуневое. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Антон Колодин. «Заехали сегодня на спортивную площадку на озере Окуневое. Погода просто не оставила нам выбора. Сразились в дружеском матче. Настроение 10 из 10», — написал Колодин. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов впервые как губернатор региона посетит отдаленный поселок Самбург. Об этом он сообщил на встрече с жителями Тарко-Сале в рамках «Честного маршрута».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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