Дружеский матч прошел на спортивной площадке возле озера Окуневое Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время визита в Пуровский район сыграл с подчиненными в пляжный волейбол на спортивной площадке возле озера Окуневое. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Антон Колодин.

«Заехали сегодня на спортивную площадку на озере Окуневое. Погода просто не оставила нам выбора. Сразились в дружеском матче. Настроение 10 из 10», — написал Колодин.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов впервые как губернатор региона посетит отдаленный поселок Самбург. Об этом он сообщил на встрече с жителями Тарко-Сале в рамках «Честного маршрута».

Губернатор Дмитрий Артюхов во время игры Telegram-канал главы Пуровского района Антона Колодина

Дмитрий Артюхов во время игры в пляжный волейбол Telegram-канал главы Пуровского района Антона Колодина