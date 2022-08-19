В Челябинске снизили цену на агрокомплекс-банкрот

Птичники для уток почти достроены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноармейском районе Челябинской области не могут продать с молотка агрокомплекс-банкрот «Утиные фермы». В начале августа он был выставлен на торги с начальной стоимостью 542 млн рублей, сейчас цена снижена до 487 млн рублей.

«Заявки на новые торги принимаются с 22 августа по 26 сентября, на прием ценовых предложений отводится два дня: с 29 по 30 сентября. Организатором торгов, как и в начале, значится арбитражный управляющий Сергей Сидоров», — указано на сайте единого агрегатора электронных торгов России.

В стоимость продажи входят недостроенные птичники с оборудованием, цеха, забор и коммуникации. Товарный знак «Уткино» продается отдельно за 17 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что агрокомплекс ООО «Утиные фермы», который планировал выдавать до 6,5 тысячи тонн в год готовой продукции, начали возводить в селе Миасском в Красноармейском районе в 2015 году. Вскоре бизнес прошел процедуру банкротства, на его активы ввели конкурсное производство. Руководителя сельхозпредприятия Сергея Костенко осудили в 2019 году за сокрытие налогов на 1,5 года условно. По данным следствия, в 2017 году он скрыл от государства свыше 10 млн рублей.