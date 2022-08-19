19 августа 2022

Блинкен: общий объем помощи США Украине превысил 10 млрд долларов

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Размер помощи составил примерно 10,6 миллиарда долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общий объем помощи Украине с начала спецоперации превысил суммы в 10 млрд долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно 10,6 миллиарда долларов», — сказал Блинкен. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что США рискуют с стать участниками конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия многократно предупреждала Америку о возможных последствиях участия в российско-украинском конфликте.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Приоритетом армии РФ являются удары по вооружению и инфраструктуре украинских военных и националистов.

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Общий объем помощи Украине с начала спецоперации превысил суммы в 10 млрд долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно 10,6 миллиарда долларов», — сказал Блинкен. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства США. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что США рискуют с стать участниками конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия многократно предупреждала Америку о возможных последствиях участия в российско-украинском конфликте. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Приоритетом армии РФ являются удары по вооружению и инфраструктуре украинских военных и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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