МИД РФ: США рискуют стать стороной конфликта на Украине

19 августа 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Участие США в конфликте на Украине подтверждают заявления украинской стороны, считает замглавы МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия хочет избежать эскалации конфликта с США, однако Штаты не воспринимают эти предупреждения всерьез и продолжают принимать активное участие в конфликте на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Москва многократно предупреждала Соединенные штаты о возможных последствиях участия в российско-украинском конфликте. «Я хочу сказать, что мы непросто предупредили, мы многократно направляли официальные сигналы в Вашингтон, в том числе в нотной форме, в том числе в виде бесед, которые целенаправленно проводились, есть такой жанр — дипломатический демарш, предупреждая, что все более явное и глубокое вовлечение в происходящее на Украине с точки зрения противодействия нашей специальной военной операции, по сути, ставит эту страну, США на грань превращения в сторону конфликта», — сказал он. Рябков отметил, что участие Америки в конфликте подтверждается многими фактами, в том числе и заявлениями со стороны украинских властей. «Они это оспаривают, но факты говорят сами за себя, сколько бы они не отнекивались, не отрицали, то, что они не причастны к каким-то решениям по применению вооружений, это все опровергается жизнью, опровергается заявлениями, в том числе заявлениями украинской стороны, на которую мы обращаем внимание», — объяснил он. Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись спецоперацией на Украине.

Россия хочет избежать эскалации конфликта с США, однако Штаты не воспринимают эти предупреждения всерьез и продолжают принимать активное участие в конфликте на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Москва многократно предупреждала Соединенные штаты о возможных последствиях участия в российско-украинском конфликте. «Я хочу сказать, что мы непросто предупредили, мы многократно направляли официальные сигналы в Вашингтон, в том числе в нотной форме, в том числе в виде бесед, которые целенаправленно проводились, есть такой жанр — дипломатический демарш, предупреждая, что все более явное и глубокое вовлечение в происходящее на Украине с точки зрения противодействия нашей специальной военной операции, по сути, ставит эту страну, США на грань превращения в сторону конфликта», — сказал он. Рябков отметил, что участие Америки в конфликте подтверждается многими фактами, в том числе и заявлениями со стороны украинских властей. «Они это оспаривают, но факты говорят сами за себя, сколько бы они не отнекивались, не отрицали, то, что они не причастны к каким-то решениям по применению вооружений, это все опровергается жизнью, опровергается заявлениями, в том числе заявлениями украинской стороны, на которую мы обращаем внимание», — объяснил он. Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись спецоперацией на Украине.