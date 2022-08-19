19 августа 2022

В России спрогнозировали повышение цен на тарифы сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Услуги сотовой связи по итогам года подорожают на 15—18% Фото:

По итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15—18%. Такой прогноз предоставил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Услуги связи в России за первую половину 2022 года подорожали в среднем на 10% <…> До конца года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5—8%», — приводит «Коммерсант» слова специалиста. В МТС изменение стоимости услуг объяснили удорожанием содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые оператор закупает у подрядчиков.

Сотовые операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») и Tele2 весной изменили стоимость тарифов. В апреле слуги связи в апреле стали дороже примерно на 10%. На фоне спецоперации РФ на Украине и западных антироссийских санкций Минцифры и ФАС разрешили операторам поднимать стоимость «с учетом инфляции». Уже в марте операторы мобильной связи начали менять тарифную политику, на фоне падения рубля и санкций компании начали отказываться от безлимитных тарифных планов и бесплатных подписок.

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По итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15—18%. Такой прогноз предоставил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Услуги связи в России за первую половину 2022 года подорожали в среднем на 10% <…> До конца года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5—8%», — приводит «Коммерсант» слова специалиста. В МТС изменение стоимости услуг объяснили удорожанием содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые оператор закупает у подрядчиков. Сотовые операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») и Tele2 весной изменили стоимость тарифов. В апреле слуги связи в апреле стали дороже примерно на 10%. На фоне спецоперации РФ на Украине и западных антироссийских санкций Минцифры и ФАС разрешили операторам поднимать стоимость «с учетом инфляции». Уже в марте операторы мобильной связи начали менять тарифную политику, на фоне падения рубля и санкций компании начали отказываться от безлимитных тарифных планов и бесплатных подписок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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