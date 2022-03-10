Россияне лишатся безлимитных тарифов на связь из-за санкций

11 марта 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Операторы мобильной связи в РФ начали менять тарифную политику на фоне падения рубля и введения санкций. В первую очередь, компании отказываются от безлимитных пакетных планов, неограниченного трафика и бесплатных подписок. «Tele2 <…> закрыл тариф „Премиум“, который включал безлимитный мобильный интернет и перезапустил его 1 марта с ограничением в 60 Гб трафика и безлимитным доступом только на YouTube. „МегаФон“ 6 марта объявил, что с 15 марта переведет в архив бюджетную линейку тарифов с названием „Без переплат“. Виртуальный мобильный оператор „Тинькофф мобайл“ убрал из тарифов бесплатные подписки не только на прекративший работу в России Megogo, но и на „VK Музыку“ и „Яндекс. Музыку“», — свидетельствуют данные «Коммерсанта». По мнению авторов статьи, резкого повышения цен на тарифы ждать не стоит: «резко поднимешь цены — абоненты используют услугу переноса номера и уйдут». Однако активная оптимизация тарифных линеек, вероятнее всего, продолжится. Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции.